В королевской семье Великобритании снова случилось горе. Несколько месяцев назад принца Филиппа госпитализировали. Пока он был в больнице, королеве подарили двоих щенков ее любимой породы.

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Умер щенок королевы Елизаветы II

Корги Фергус умер в выходные в возрасте около пяти месяцев. Смерть щенка стала новым потрясением для Елизаветы II, поскольку она совсем недавно похоронила мужа.

Пока Букингемский дворец официально не прокомментировал происшествие в королевской семье, однако близкий к Ее Величеству источник отмечает, что Елизавета II сейчас абсолютно опустошена.

Собаки Елизаветы II

В марте королева получила дорогой сердцу подарок. В трудный период, когда принц Филипп находился в больнице, Ее Величеству подарили двух собак. Они приносили много шума и радости во дворце в то время, когда все были расстроены тем, что герцога Эдинбургского госпитализировали.

Именно щенки помогали королеве отвлечься от плохих мыслей и улучшали настроение, когда она ждала возвращения мужа.