У королівській сім'ї Великої Британії знову сталося горе. Декілька місяців тому принца Філіпа госпіталізували. Поки він був у лікарні, королеві подарували двох цуценят її улюбленої породи.

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Померло цуценя королеви Єлизавети II

Коргі Фергус помер на вихідних у віці приблизно п'яти місяців. Смерть цуценяти стала новим потрясінням для Єлизавети II, оскільки вона зовсім недавно поховала чоловіка.

Наразі Букінгемський палац офіційно не прокоментував подію у королівській родині, однак близьке до Її Величності джерело зазначає, що Єлизавета II зараз абсолютно спустошена.

Собаки Єлизавети II

У березні королева отримала дорогий серцю подарунок. У важкий період, коли принц Філіп перебував у лікарні, Її Величності подарували двох собак. Вони приносили багато шуму та радості у палаці в той час, коли всі були засмучені тим, що герцога Единбурзького госпіталізували.

Саме цуценята допомагали королеві відволіктися від поганих думок і покращували настрій, коли вона чекала на повернення чоловіка.