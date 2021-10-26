Елизавета II не приедет на мероприятие в Глазго из-за советов врачей

Букингемский дворец сообщил о том, что королева Великобритании не сможет посетить климатическое мероприятие в Глазго 1 ноября. Врач посоветовал Елизавете II больше отдыхать.

31 октября в Глазго начнется Конференция ООН по поводу климатического вопроса, известная также как COP 26. На следующий день на мероприятие должна была прибыть Елизавета II, возглавив делегацию британской королевской семьи.

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Елизавета II пропустит климатическое мероприятие

Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании "с сожалением" отказалась от участия в мероприятии. Она приняла решение, прислушиваясь к советам врачей.

Следуя совету отдохнуть, королева выполняет легкие обязанности в Виндзорском замке. Ее Величество с сожалением решила, что она не поедет в Глазго для участия в вечернем приеме COP 26 в понедельник, 1 ноября,

– замечали представители королевского дворца.

Елизавета II в то же время подчеркнула, что ее отсутствие не означает, что делегатам следует отказаться от участия в климатическом мероприятии. Она выйдет на связь с участниками встречи с помощью видеообращения.

Вероятное ухудшение самочувствия королевы

Последние несколько недель в СМИ ходят слухи, что состояние здоровья Ее Величества ухудшилось. 12 октября она впервые за 17 лет вышла на публику с тростью. Тогда ее самочувствие не комментировали.

В ночь с 20 на 21 октября королева находилась в больнице. Из-за госпитализации она отменила поездку в Северную Ирландию. Букингем подчеркивал, что Елизавета II проходила плановые обследования и по рациональным причинам осталась в госпитале на ночь, а утром вернулась в Виндзорский замок в хорошем настроении.

В СМИ также считают, что Ее Величество больше не будет сама посещать публичные мероприятия. Зато с ней будет представитель монаршей семьи, которая сможет заменить королеву на случай ее недомогания.

И все же, уже через 6 дней после госпитализации, Елизавета II провела первую деловую встречу видеосвязью.



Первое появление Елизаветы II после госпитализации / Фото из инстаграма королевской семьи