Елена Зеленская выступила на открытии кинофестиваля в Китае: фото в синем костюме
Источник:China.org
Первая леди Украины Елена Зеленская открыла Пекинский международный кинофестиваль. Основная тема мероприятия – 100 лет с основания Коммунистической партии Китая.
Жена президента Украины Елена Зеленская стала почетной гостьей церемонии открытия Пекинского международного кинофестиваля. Она обратилась к зрителям через видеосвязь.
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В своей речи Елена Зеленская сообщила о начале сотрудничества между Китаем и Украиной. Этому поможет именно индустрия кино и телевидения, по словам первой леди.
Пекинский международный кинофестиваль станет не только прекрасным примером всестороннего обмена идеями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной,
– подчеркнула Зеленская.
Главной темой 11 Пекинского кинофестиваля является 100-летие основания Коммунистической партии Китая. В то же время одна из недель на мероприятии будет посвящена украинскому кино. В частности, покажут фильмы "Тени забытых предков", "Каменный крест", "Вечер на Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной" и другие.
Образ Елены Зеленской
Для открытия международного кинофестиваля первая леди выбрала серо-синий классический жакет. Она дополнила аутфит изысканными серьгами-подвесками.
Елена Зеленская собрала волосы в аккуратный низкий пучок, а на лице сделала макияж с акцентом на губах.
Елена Зеленская / Фото "Интерфакс-Украина"
Предыдущие выходы первой леди
- Владимир Зеленский вместе с супругой встретился с призерами Палалимпаады-2020. Супруга президента надела оранжевое платье.
- На открытии Форума молодых лидеров Елена Зеленская предстала в синем костюме и со стильной прической.
- Первая леди выступила с речью на пятом Украинском женском конгрессе. Перед публикой она предстала в костюме молочного цвета.