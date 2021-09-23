Елена Зеленская выступила на открытии кинофестиваля в Китае: фото в синем костюме

Первая леди Украины Елена Зеленская открыла Пекинский международный кинофестиваль. Основная тема мероприятия – 100 лет с основания Коммунистической партии Китая.

Жена президента Украины Елена Зеленская стала почетной гостьей церемонии открытия Пекинского международного кинофестиваля. Она обратилась к зрителям через видеосвязь.

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В своей речи Елена Зеленская сообщила о начале сотрудничества между Китаем и Украиной. Этому поможет именно индустрия кино и телевидения, по словам первой леди.

Пекинский международный кинофестиваль станет не только прекрасным примером всестороннего обмена идеями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной,

– подчеркнула Зеленская.

Главной темой 11 Пекинского кинофестиваля является 100-летие основания Коммунистической партии Китая. В то же время одна из недель на мероприятии будет посвящена украинскому кино. В частности, покажут фильмы "Тени забытых предков", "Каменный крест", "Вечер на Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной" и другие.

Образ Елены Зеленской

Для открытия международного кинофестиваля первая леди выбрала серо-синий классический жакет. Она дополнила аутфит изысканными серьгами-подвесками.

Елена Зеленская собрала волосы в аккуратный низкий пучок, а на лице сделала макияж с акцентом на губах.



Елена Зеленская / Фото "Интерфакс-Украина"

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