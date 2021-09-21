Из них видно, что локацией для фотосессии стала одна из украинских школ. Если парни и девушки позировали в одинаковых школьных формах, то Елена Зеленская меняла наряд, однако все же придерживалась официального дресс-кода.

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На одном из кадров первая леди изображена с детьми в коридоре, очевидно, во время перерыва. На ней белая юбка длины миди – приталенная на бедрах и шире внизу. Она прекрасно сочеталась с укороченным темно-серым топом и стильными черными лоферами.

Перед фотографом Зеленская появилась с идеальной волнистой укладкой и за руку со школьницами. Фотография искренняя и живая, ведь жена президента широко улыбается, тогда как девочек застали в движении.

Елена Зеленская для Elle / Фото з глянцю

На другом фото Елена Зеленская позирует уже на уроке математики. Она одета в широкую юбку с накладными карманами, рубашку с мелким принтом, темные гетры и те же лоферы. Во втором образе первая леди выглядела очень стильно.

Елена Зеленская для Elle / Фото с глянца

Напомним, Елена Зеленская и ранее позировала для обложек журналов: