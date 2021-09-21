Из них видно, что локацией для фотосессии стала одна из украинских школ. Если парни и девушки позировали в одинаковых школьных формах, то Елена Зеленская меняла наряд, однако все же придерживалась официального дресс-кода.
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На одном из кадров первая леди изображена с детьми в коридоре, очевидно, во время перерыва. На ней белая юбка длины миди – приталенная на бедрах и шире внизу. Она прекрасно сочеталась с укороченным темно-серым топом и стильными черными лоферами.
Перед фотографом Зеленская появилась с идеальной волнистой укладкой и за руку со школьницами. Фотография искренняя и живая, ведь жена президента широко улыбается, тогда как девочек застали в движении.
Елена Зеленская для Elle / Фото з глянцю
На другом фото Елена Зеленская позирует уже на уроке математики. Она одета в широкую юбку с накладными карманами, рубашку с мелким принтом, темные гетры и те же лоферы. Во втором образе первая леди выглядела очень стильно.
Елена Зеленская для Elle / Фото с глянца
Напомним, Елена Зеленская и ранее позировала для обложек журналов:
- в ноябре 2019 года она вместе с мужем и детьми появилась на обложке Vogue Ukraine. В той фотосессии первая леди продемонстрировала себя разной – строгой на официальном портрете, трогательной и беззаботной рядом с семьей, женственной и красивой на digital-обложке;
- на днях супруга президента снялась для обложки журнала "Корреспондент", на которой продемонстрировала деловой образ.