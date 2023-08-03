В шоколадном костюме: Елена Зеленская очаровала образом на событие, где был ее муж
Источник:Елена Зеленская
На днях первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в Конференции послов 2023 года. На мероприятии она появилась в элегантном наряде шоколадного цвета. К тому же к своему образу она добавила изящную брошь с колосьями.
Выступая перед послами, супруга Президента поблагодарила их за сотрудничество, в частности, в подготовке третьего Саммита первых леди и джентльменов, который состоится в Украине. Событие запланировано на сентябрь. Елена Зеленская также рассказала о сотрудничестве с посольствами Украины в Дании, Израиле, Германии, Албании, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии, США и Республике Корея, которые разными способами помогали и продолжают помогать стране в борьбе с последствиями российского вторжения.
Вас может заинтересовать Похожие, как две капли воды: Екатерина Осадчая показалась с 20-летним сыном от первого брака
Первая леди также отметила проекты культурной дипломатии, реализуемые в сотрудничестве с дипмиссиями Украины в разных государствах.
Мы открыли уже 67 украинских аудиогидов в ведущих музеях и достопримечательностях 42 стран мира, и украинизация достопримечательностей продолжается. Здесь хочу отметить работу посольства Украины в Нидерландах. После длительных переговоров достигнута договоренность с Музеем Ван Гога в Амстердаме. Его знаменитым подсолнухам будет очень подходить украинский, потому что для нашей страны это тоже символический образ,
– отметила Зеленская.
Отметим, в мероприятии приняли участие Глава государства Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Образ первой леди Украины
На рабочую встречу Елена Зеленская надела коричневый брючный костюм в шоколадном оттенке, состоящий из двубортного жакета и прямых брюк. Его она дополнила атласной блузкой в тон. К своему аутфиту первая леди добавила золотистую брошь в виде букета из колосков пшеницы. С аксесуаров Елена Зеленская выбрала лаконичные серьги-кольца, которые скомбинировали с маленькими серьгами-гвоздиками.
Волосы Елены Зеленской были уложены в легкие локоны, а дневной макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах стал завершением образа.
Елена Зеленская на Конференции послов 2023 / Фото с инстаграмма первой леди
Предыдущие образы Елены Зеленской
- Для рабочей встречи в Киеве первая леди подобрала серо-мятный костюм украинского бренда Gasanova. К нему она добавила тонкий поясок на талию в тон и изысканную брошь. Из аксессуаров Елена Зеленская также выбрала лаконичные серьги.
- Первая леди Украины приезжала с визитом в Винницу, где посетила мемориал памяти жертв российских обстрелов города 14 июля 2022 года. Для рабочего выезда она выбрала классический черный брючный костюм. Его она соединила с бежевой блузой и шоколадными каблуками с прямоугольным носом.
- Зеленская сопровождала мужа на встрече с президентом Южной Кореи. Она надела костюм пурпурного цвета с юбкой миди и жакетом с поясом-баской от украинского бренда AMG. Образ дополнили серьги от Guzema, туфли-лодочки в тон и брошь в виде подсолнуха.
- В июле первая леди встречалась с главой USAID (Агентство США по международному развитию) Самантой Павер. Для встречи первая леди выбрала черный костюм-комбинезон, состоящий из брюк и жакета с укороченными рукавами. Силуэт подчеркнул широкий пояс на талии.