В костюме украинского бренда: Елена Зеленская покорила образом на встрече с королевой Дании

Владимир и Елена Зеленская встретились с членами королевской семьи Дании. Первая леди выбрала для встречи наряды украинского бренда.

20 августа Владимир и Елена Зеленские прибыли в Данию. В тот же день состоялась аудиенция в Копенгагене – супруги встретились с королевской семьей.

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Елена Зеленская на встрече с королевой

Президент и первая леди пообщались с королевой Дании Маргрете II, а также с принцем Фредериком и принцессой Мэри.

Для важной встречи Елена Зеленская выбрала наряд дизайнера Елены Ревы (украинский бренд elenareva). Она предстала в черной прямой юбке длины меди и белом жакете-кимоно с вышивкой в виде ириса.



Президент и первая леди на встрече в Дании / Фото ОП

Первая леди дополнила образ аксессуарами от Gunia Project и черными туфлями на каблуке. Ее образ завершала изысканная прическа и макияж.



Президент и первая леди на встрече в Дании / Фото ОП

Также в Дании Елена Зеленская встретилась с министром предпринимательства Мортеном Бедскоу и министром по делам международного развития и глобальной климатической политике Дэном Йоргенсеном. Первая леди поблагодарила за поддержку, ведь Дания – страна, которая занимается Николаевской областью.

Образы первой леди для зарубежных визитов

На встречу с кронпринцессой Мэри и волонтерами Елена Зеленская надела изысканный брючный костюм молочного цвета и дополнила его горчичными туфлями. Образ завершала брошь и другие аксессуары.

Первая леди сопровождала мужчину на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. Елена поразила образом в синем костюме со сложным кроем от украинского бренда AMG. Наряд дополняла изящная брошь в форме колоска.