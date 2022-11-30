Вчера королева, сегодня – король: Елена Зеленская встретилась с Чарльзом III – фото

Первая леди Украины находится с официальным визитом в Великобритании. В Украинском католическом соборе в Лондоне Елена Зеленская встретилась с королем Чарльзом III.

Елена Зеленская продолжает активно работать с международными партнерами. Первая леди помогает мужу приближать победу, постоянно подчеркивает необходимость вооружения для Украины. 29 ноября Зеленская выступила перед парламентом Великобритании и отметила важность создания специального трибунала для расследования преступлений руководства России.

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Елена Зеленская встретилась с королем Чарльзом III

Во время этого визита в Великобританию Зеленская имела возможность встретиться с Его Величеством. Фотографиями исторической встречи она поделилась в соцсетях. Вместе с королем Чарльзом III первая леди побывала в Украинском католическом соборе в Лондоне. Напомним, в начале марта Чарльз был в этом соборе со своей супругой Камиллой. Тогда монаршие супруги молились за Украину.