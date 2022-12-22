Первая леди Украины Елена Зеленская 21 декабря провела важную онлайн встречу с участницами саммита первых леди и джентльменов. Супруга президента поблагодарила коллег за всю поддержку, оказанную Украине в течение 2022 года.

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Елена Зеленская провела встречу с первой леди

Первая леди ее коллеги подвели итоги 2022 года и очертили планы на следующий год. В онлайн-встрече приняли участие:

первая леди Франции Брижит Макрон,

первая леди Латвийской Республики Андра Левите,

первая леди Литвы Диана Науседене,

первая леди Исландии Элиза Рейд,

супруга Президента Республики Северная Македония Элизабет Гергиевская,

супруга Премьер-министра Бельгии Анник Пендерс,

первая леди Республики Сербия Тамара Вучич,

Жена Премьер-министра Бермудских островов Кристин Берт,

первая леди Эстонии Сирье Карис.

Елена Зеленская вспомнила ее первый организованный саммит первых леди и джентльменов, на котором никто даже не мог подумать, что именно придется обсуждать коллегам через несколько месяцев. Она обратилась к первым леди и джентльменам с благодарностью.

После 24 февраля, когда многие профессиональные политики еще даже не успели сделать заявлений, вы уже вышли со словами поддержки и предложениями помощи. И в следующие тяжелые месяцы мы вместе с вами эвакуировали детей с онкологией, завозили в Украину гуманитарную помощь и инкубаторы для новорожденных,

– вспомнила Зеленская.



Встреча первых леди / Фото с инстаграма Елены Зеленской

Жена президента упомянула все проекты и программы, культурные мероприятия и борьбу за свободу и защиту не только Украины, но и мира. Елена Зеленская также отметила важность проведения второго Саммита первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве июле 2022 года.

"Второй Саммит удвоил как количество участников – 23 первых леди, – так и количество международных спикеров – более 40 человек. Мы сомневались, проводить ли это мероприятие по соображениям безопасности. Но вас не остановила российская угроза, и наше представительство даже оказалось вдвое больше. На такое способны только друзья и единомышленники. Спасибо!".

Заметим, в рамках саммита удалось собрать около 6,4 миллиона долларов. Это позволило закупить 84 автомобиля скорой помощи для нужд Министерства здравоохранения.

Какие планы у Саммита на следующий год

Первые леди и джентльмены в ходе онлайн-встречи обсудили планы работы на 2023 год. Елена Зеленская выступила с предложением интегрировать Саммит в более масштабные меры и наоборот.

Такие встречи в рамках других крупных международных событий придадут нашему сотрудничеству регулярность. Мы можем вместе проводить международные события других глобальных организаций: ГА ООН, G7, G20 и т.д. – и сами представлять Саммит на их полях,

– высказалась первая леди.



Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди

Зеленская отметила, что российское нападение на Украину и украинское сопротивление изменяют мир. И так же меняется роль первых леди мира. "Мы способны влиять и уже влияем на то, каким становится мир. На то, станет ли он лучше и безопаснее. Мы с вами – сила. А жесткая или мягкая – это мы сами решаем, в зависимости от обстоятельств. Главное – мощная".

Добавим, первая леди Елена Зеленская появилась на видеовстрече в стильном образе Она предстала в черной блузке и карамельном жакете. Жена президента дополнила образ золотыми серьгами и легким макияжем и лаконичной прической.