Перша леді України Олена Зеленська 21 грудня провела важливу онлайн зустріч з учасницями Саміту перших леді та джентльменів. Дружина президента подякувала колегам за всю підтримку, надану Україні протягом 2022 року.

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Олена Зеленська провела зустріч з першими леді

Перша леді її колеги підбили підсумки 2022 року й окреслили плани на наступний рік. В онлайн-зустрічі взяли участь:

перша леді Франції Бріжит Макрон,

перша леді Латвійської Республіки Андра Левіте,

перша леді Литви Діана Наусєдєнє,

перша леді Ісландії Еліза Рейд,

дружина Президента Республіки Північна Македонія Елізабета Гьоргієвська,

дружина Прем'єр-міністра Бельгії Аннік Пендерс,

перша леді Республіки Сербія Тамара Вучич,

Дружина Премʼєр-міністра Бермудських островів Крістін Берт,

перша леді Естонії Сір'є Каріс.

Олена Зеленська згадала її перший організований Саміт перших леді та джентльменів, на якому ніхто навіть не міг подумати, що саме доведеться обговорювати колегам через кілька місяців. Тож вона звернулась до перших леді й джентльменів з подякою.

Після 24 лютого, коли багато професійних політиків іще навіть не встигли зробити заяв, ви вже вийшли зі словами підтримки та пропозиціями допомоги. І в наступні важкі місяці ми разом із вами евакуювали дітей з онкологією, завозили в Україну гуманітарну допомогу та інкубатори для новонароджених,

– згадала Зеленська.



Зустріч перших леді / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Дружина президента згадала всі проєкти та програми, культурні заходи та боротьбу за свободу та захист не лише України, але й світу. Олена Зеленська також відзначила важливість проведення другого Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві в липні 2022 року.

"Другий Саміт подвоїв як кількість учасників – 23 перших леді, – так і кількість міжнародних спікерів – понад 40 осіб. Ми сумнівалися, чи проводити цей захід із міркувань безпеки. Але вас не зупинила російська загроза, і наше представництво навіть виявилося вдвічі більшим. На таке здатні лише друзі й однодумці. Дякую!".

Зауважимо, у межах саміту вдалося зібрати близько 6,4 мільйона доларів. Це дало можливість закупити 84 автомобілі швидкої допомоги для потреб Міністерства охорони здоров'я.

Які плани в Саміту на наступний рік

Перші леді та джентльмени під час онлайн-зустрічі обговорили плани роботи на 2023 рік. Олена Зеленська виступила з пропозицією інтегрувати Саміт у масштабніші заходи та навпаки.

Такі зустрічі в межах інших великих міжнародних подій додадуть нашій співпраці регулярності. Ми можемо разом проводити міжнародні події інших глобальних організацій: ГА ООН, G7, G20 тощо, – і самі представляти Саміт на їхніх полях,

– висловилась перша леді.



Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Зеленська зазначила, що російський напад на Україну й український спротив змінюють світ. І так само змінюється роль перших леді світу." Ми здатні впливати та вже впливаємо на те, яким стає світ. На те, чи стане він кращим і безпечнішим. Ми з вами – сила. А жорстка чи м'яка – це ми самі вирішуємо, залежно від обставин. Головне – потужна".

Додамо, перша леді Олена Зеленська з'явилась на відеозустрічі у стильному образі. Вона постала у чорній кофтинці та карамельному жакеті. Дружина президента доповнила образ золотими сережками й легким макіяжем і лаконічною зачіскою.