Ужинаем по телефону, – Зеленская рассказала о военной романтике с мужем-президентом

Долгое время супруги Зеленские общались только по телефону. В мае первая леди вернулась в Киев и наконец-то встретилась с мужем. Дети же за всю войну видели его всего дважды – 24 февраля и два месяца назад.

С 24 февраля и по сей день дети и супруга президента были в Украине. Однако, как семья, они не живут уже пятый месяц. Об этом первая леди рассказала Соломии Витвицкой в эфире телемарафона. В то время как Владимир Зеленский находился в Киеве, она с детьми постоянно переезжала с места на место. В целях безопасности они ночуют порознь и сейчас. Так будет продолжаться до конца войны.

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Елена Зеленская о семейной жизни во время войны

Все так же – ужины по телефону, иногда обеды вместе, когда я могу быть здесь. С детьми он так же не видится, поэтому говорить, что наша семья воссоединилась пока рано. Мы так же как и все остальные ждем, когда закончится война, и мы сможем жить нормальной жизнью,

– откровенно поделилась супруга президента.

Она добавила, что хоть и не уезжала из страны во время войны, но как никто понимает всех женщин, мужчин, которые сейчас находятся в разлуке. "Мы так же, у нас ничего не изменилось", – подчеркнула Зеленская.

Как дети переживают разлуку с Зеленским

Первая леди Украины призналась, что все в их семье тяжело переживают разлуку, но хуже всего детям – 17-летней Александре и 9-летнему Кириллу, которые взрослеют без отца. Они каждый день говорят с ним по телефону, но общения все равно не хватает.

Сыну нужен папа, чтобы поиграть, посидеть у него на коленках. Дочери нужен папа для того, чтобы говорить о своих девичьих делах, о своих планах на будущее. Она переходит ко взрослой жизни, ей нужны эти разговоры. А этого, к сожалению, нет. Мы очень надеемся, что они выдержат этот период без изменений своей психики,

– призналась Елена Зеленская.

Ранее супруга президента рассказывала, что их 17-летняя дочь Александра будет поступать в вуз в Украине. В то время как чуть ли не все ее одноклассники из элитной Новопечерской школы выедут на обучение за границу, потому что "у детей есть возможности, у их родителей есть возможности".

Сын Зеленских Кирилл перешел в 4 класс, и первая леди как мама мечтает, чтобы все дети вернулись в школу, ведь через дистанционку она учится дома вместе с ним.

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