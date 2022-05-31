Если дочь Владимира и Елены Зеленских в сентябре уже будет студенткой одного из украинских вузов, то сын только перейдет в 4 класс. Сам Кирилл очень хочет учиться в школе офлайн и наконец развертуалиться с одноклассниками. В эфире телемарафона первая леди рассказала, что тоже мечтает сбыться дистанционки.

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Почему Зеленская против дистанционки в школах

Как и все дети сейчас, он учится дома, и я вовлечена в этот процесс. Я очень хочу, чтобы наши дети вернулись 1 сентября в школу… Он хочет к детям, хочет общаться, а сейчас это не очень возможно,

– рассказала Елена Зеленская.

Владимир Зеленский с женой и детьми / Фото с инстаграма президента

Однако неизвестно, сколько школ в Украине сможет заработать в сентябре, ведь сейчас 1 600 учебных заведений полностью или частично разрушены.

"Все лето мы будем работать над тем, чтобы восстановить здания, чтобы дети спокойно пошли в школу в тех регионах, где это будет возможно из-за безопасности. Будем надеяться, что все-таки лето даст нам возможность увидеть новые возможности для всех детей", – высказалась супруга президента.

Заработают ли детские лагеря

Вместе с тем Елена Зеленская обдумывает, куда отправить 9-летнего сына на каникулы. Безусловно, не все лагеря в Украине смогут открыться, но над этим вопросом работают представители военных администраций, депутаты, местные власти.

Часть лагерей сейчас занята переселенцами из других регионов, но большая часть свободна, и многие из этих лагерей можно будет использовать, если военная администрация разрешит работу. То есть какая-то часть детей получит свой отдых,

– пообещала Елена Зеленская.

Более того, сейчас она просит коллег, первых леди других стран мира, чтобы те принять украинских детей к себе на летний отдых. В частности, Зеленская пытается договориться с Брижит Макрон – женой президента Франции.

"Это могут быть и объединенные лагеря с местными детьми, и языковые лагеря, где наши дети будут и отдыхать, и изучать языки других стран", – анонсировала первая леди Украины.