Ведущий известной программы 60 Minutes, выходящей на канале CBS, приехал в Украину. Скотт Пелли снял выпуск вместе с супругой президента Зеленского.

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Елена Зеленская в программе 60 Minutes

Команда программы 60 Minutes посетила города Украины перед записью интервью – Бучу, Киев, Чернигов, – воочию убедившись в жестокости россиян.

Елена Зеленская рассказала ведущему о том, как живут украинцы во всех этих условиях. К примеру, как родители отводят в школу детей с тревожными рюкзачками.

Нам уже не нужно учить наших детей патриотизму на примерах из учебников, ведь они чувствуют его ежеминутно – из своей повседневной жизни. Они знают: патриотизм состоит в том, что ты готов защищать тех, кого ты любишь и уважаешь. И наши дети это усваивают каждый день. Но цена этого – их нормальное детство…

– поделилась первая леди.

"Но как ни тяжело сейчас украинцам, маленьким и взрослым, за эти месяцы борьбы с захватчиком мы оказали друг другу как никогда много взаимопомощи. И в нашем обществе сложилось устойчивое понимание, что человек должен быть в центре всего. Человекоцентричность – вот наш принцип, который должны сохранить во всех сферах и после победы", - говорила Зеленская.



Зеленская на интервью / Фото с телеграма первой леди

О чем еще говорила первая леди

Елена Зеленская делилась разными фактами из жизни украинцев. Она вспомнила слова о том, что мы как бы до сих пор живем в 24 феврале, которое не заканчивается.

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Я не знаю. Это даже не оскорбление. Я не знаю, как мы это будем прощать. Я не думаю, что мы сможем это простить,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Также первая леди рассказала, что украинцы многое теряют. "Кто-то теряет что-то здесь (показала на сердце), кто-то теряет дом, потому что многие люди никогда не вернутся в свои дома. И даже когда Мариуполь будет уволен, а я уверена, что это будет, если он будет снова отстроен, это уже не будет тот город, из которого они ехали. Это будет другой город. Вот это теряют люди. И девочка Саша из Гостомеля, потеряла руку во время эвакуации, а теперь получила суперновейший протез, всегда будет видеть, что она потеряла в этой войне. Всегда знать, что у нее нет этой руки. Таких людей много. Это мы говорим о гражданских жертвах. А с военными вообще очень сложная ситуация".

Первая леди поблагодарила за поддержку американского народа. "Каждая задержка с помощью – это потерянные жизни".

Интервью Елены Зеленской: видео

Образ первой леди

Елена Зеленская на интервью предстала в сдержанном и элегантном наряде. Она позировала перед камерами в костюме небесно-голубого цвета, состоявшего из юбки-карандаша и жакета, и молочной водолазке. Тонкую талию первая леди подчеркнула поясом в цвет ансамбля.

Жена президента дополнила образ белыми туфлями и золотыми серьгами-камешками. Она сделала легкую укладку и естественный макияж.

Елена Зеленская / Фото с телеграма первой леди