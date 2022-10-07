Ведучий відомої програми 60 Minutes, що виходить на каналі CBS, приїхав до України. Скотт Пеллі відзняв випуск разом з дружиною президента Зеленського.

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Олена Зеленська у програмі 60 Minutes

Команда програми 60 Minutes відвідала міста України перед записом інтерв'ю – Бучу, Київ, Чернігів, – на власні очі переконавшись у жорстокості росіян.

Олена Зеленська натомість розповіла ведучому про те, як живуть українці у всіх цих умовах. Наприклад, як батьки відводять до школи дітей з тривожними рюкзачками.

Нам уже не треба вчити наших дітей патріотизму на прикладах із підручників, адже вони відчувають його щохвилини – зі свого повсякденного життя. Вони знають: патріотизм у тому, що ти готовий захищати тих, кого ти любиш і поважаєш. І наші діти це засвоюють щодня. Але ціна цього – їхнє нормальне дитинство…

– поділилась перша леді.

"Але хоч як важко зараз українцям, маленьким і дорослим, за ці місяці боротьби із загарбником ми надали одне одному як ніколи багато взаємодопомоги. І у нашому суспільстві склалося стійке розуміння, що людина має бути у центрі всього. Людиноцентричність – ось наш принцип, який маємо зберегти в усіх сферах і після перемоги", – казала Зеленська.



Зеленська на інтерв'ю / Фото з телеграму першої леді

Про що ще говорила перша леді

Олена Зеленська ділилась різними фактами з життя українців. Вона згадала слова про те, що ми наче досі живемо у 24 лютому, яке не закінчується.

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Я не знаю. Це навіть не образа. Я не знаю, як ми це будемо пробачати. Я не думаю, що ми зможемо це пробачити,

– підкреслила Олена Зеленська.

Також перша леді розповіла, що українці багато втрачають. "Хтось втрачає щось тут (показала на серце), хтось втрачає дім, тому що багато людей ніколи не повернуться у свої дома. І навіть коли Маріуполь буде звільнений, а я впевнена, що це буде, якщо він буде знову відбудований, це вже не буде те місто, з якого вони їхали. Це буде інше місто. Ось це втрачають люди. І дівчинка Саша з Гостомеля, втратила руку під час евакуації, а зараз отримала суперновітній протез, завжди буде бачити, що вона втратила в цій війні. Вона буде завжди знати, що в неї немає цієї руки. Таких людей багато. Це ми говоримо про цивільні жертви. А з військовими взагалі дуже складна ситуація".

Перша леді подякувала за підтримку американському народові. "Кожна затримка з допомогою — це втрачені життя".

Інтерв'ю Олени Зеленської: відео

Образ першої леді

Олена Зеленська на інтерв'ю постала у стриманому та елегантному вбранні. Вона позувала перед камерами у костюмі небесно-блакитного кольору, що складався зі спідниці-олівця й жакета, та молочній водолазці. Тонку талію перша леді підкреслила поясом у колір ансамблю.

Дружина президента доповнила образ білими туфлями та золотими сережками-камінцями. Вона зробила легку укладку та природний макіяж.

Олена Зеленська / Фото з телеграму першої леді