Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на важнейшем событии в Польше, куда приехала с рабочим визитом. Она выступила с мощной речью на открытии Варшавского форума безопасности – это ежегодная международная конференция, которая собирает участников со всего мира.

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О чем говорила Елена Зеленская

Жена президента Зеленского поблагодарила польских друзей за их помощь и поддержку. Она обратилась и к другим участникам конференции, приводя в пример решительность Польши и ее президента.

Это война против человеческих ценностей, общечеловеческих ценностей, таких как право на свободу, дом, страну, язык. Вы поняли, что Украина сейчас отстаивает не только себя, она отстаивает мир от того, что несет с собой Россия. К сожалению, мы все видим, и вы видите, что она с собой несет каждый день в новостях,

– отметила первая леди.

Елена Зеленская напомнила о кровавых терактах России, которые произошли совсем недавно – это убийство ракетой семьи в Днепре, обстрел гуманитарной колонны гражданских людей в Запорожье, где в одном автомобиле остался жив только 3-летний ребенок.

"Проигрывая противостояние с военными, Россия пытается воевать с мирными людьми. Сегодня уже говорили, что зима близко. И Россия хочет заморозить нас этой зимой", – добавила первая леди. Она рассказала о регулярных ударах по ТЭС в Кривом Роге, среди которых обстрелы запрещенными кассетными снарядами.

Елена Зеленская выступила с речью: смотрите видео онлайн

"Призываю не бояться занять правильную сторону", – Зеленская

Елена Зеленская поблагодарила Польшу за то, что пока Россия охотится за мирными людьми, Польша спасает украинские жизни. Она добавила, что страна-террорист воюет не только против Украины, но и против других государств, в частности, экономически.

Это гибридная война мирового масштаба. И вы в ней заняли принципиальную и бескомпромиссную позицию. Я бы хотела призвать всех присутствующих здесь не бояться занять правильную сторону, именно так, как это делает Польша. Как я уже сказала, это война ценностей. Нельзя, чтобы Россия создала прецедент, чтобы агрессия стала языком решения вопросов в мире.

– подчеркнула Зеленская.

"Нельзя, чтобы ракеты, целящиеся в жилые дома, стали общеприемлемым аргументом разрешения споров. Нельзя, чтобы ядерный шантаж стал нашей повседневной жизнью. Война все еще продолжается. Мы все еще нуждаемся в военной, финансовой и гуманитарной помощи. Но знайте, что ваша поддержка Украине сегодня – это помощь не только нам, это серьезная инвестиция в безопасность и стабильность региона, Европы, мира в целом".

Елена Зеленская на форуме / Фото с телеграма Елены Зеленской

Напомним, в Польше Елена Зеленская также встретилась со своей подругой и коллегой Агатой Дудой. Первая леди поблагодарила за неизменную позицию, а также презентовала свой новый Фонд.