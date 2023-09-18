С патриотическим кулоном и в необычном жакете: Елена Зеленская покорила своим образом на саммите

Первая леди выступила онлайн на 10-м Азиатском саммите Института Милкена. Елена Зеленская призвала международное сообщество помочь в восстановлении Украины. Для события супруга президента избрала изысканный образ.

Зеленская присоединилась к Азиатскому саммиту Института Милкена. Это ероприятие, на котором лидеры бизнеса и политики обсуждают глобальные проблемы.

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Мощная речь Зеленской на саммите

Первая леди выступила в онлайн-режиме. Она отметила, что война России против Украины – это глобальная проблема, ведь ее последствия отражаются на весь мир.

Елена Зеленская рассказала, что международное сообщество может присоединиться к Формуле мира, которую предложила Украина. Этот документ поднимает широкий спектр вопросов – от противодействия экоциду до восстановления справедливости.

Когда кто-то говорит "война в Украине", мы говорим: это война в Европе и глобальном мире в XXI веке. Когда кто-то говорит "атака на Украину", мы уточняем: это нападение на весь мир, на международные договоренности, на права человека. Это значит, что не только нас испытывает Россия – она испытывает на крепость мир,

– заявила первая леди.

Жена президента добавила, что Украина защищает общие для всех свободных людей мира ценности – право не быть убитым в собственной стране, говорить на родном языке, право жить и не бояться.

По ее мнению, глобальные кризисы можно преодолеть только вместе.

Образ Елены Зеленской

Для выступления на саммите первая леди выбрала лаконичный и красивый образ. Она одела необычный черный жакет с белой вставкой, украшенной флористической вышивкой.

Свой образ Зеленская дополнила украшениями. В частности, на шее у нее находился патриотический кулон в виде золотистого трезуба от украинского бренда Gunia Project.



Елена Зеленская на саммите / Скриншот с видео

Завершила свой образ Елена красиво уложенными волосами и легким макияжем в нежных оттенках.

Предыдущие образы Елены Зеленской