Елена Зеленская примерила бежевый костюм: фото с выступлении на форуме "Украина 30"

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на форуме "Украина 30", где презентовала новый аудиогид. Для нового выхода она выбрала элегантный приталенный костюм бежевого цвета.

Елена Зеленская рассказала о 26-м аудиогиде, который заработал в стенах дворца Сансуси в Германии. Презентация состоялась в рамках проекта культурной дипломатии.

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Новый образ первой леди

Зеленская вышла на сцену в элегантном приталенном костюме, состоящем из пиджака и юбки. Наряд подчеркнул фигуру первой леди. На талии Елена акцентировала с помощью тонкого темного пояса. Волосы она уложила в легкие локоны, большинство которых убрала набок. На лице сделала легкий повседневный макияж. Среди аксессуаров аутфит дополнили лаконичные серьги.

На встрече с участниками форума "Украина 30. Имидж Украины" Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала свой вкус в одежде. Она выглядела очень изысканно и одновременно нежно.

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Для публичных мероприятий Елена обычно выбирает похожие наряды. Платья и костюмы являются неизменными элементами ее гардероба. Недавно на этом же форуме Зеленская выступила в приталенном платье синего цвета. Также она появлялась на публике в: