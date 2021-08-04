Олена Зеленська розповіла про 26-й аудіогід, який запрацював у стінах палацу Сансусі в Німеччині. Презентація відбулася в межах проєкту культурної дипломатії.

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Новий образ першої леді

Зеленська вийшла на сцену в елегантному приталеному костюмі, що складався з піджака та спідниці. Вбрання підкреслило фігуру першої леді. На талії Олена закцентувала з допомогою тонкого темного пояса. Волосся вона вклала в легкі локони, більшість яких забрала набік. На обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Серед аксесуарів аутфіт довершили лаконічні сережки.

На зустрічі з учасниками форуму "Україна 30. Імідж України" Олена Зеленська вкотре продемонструвала свій смак в одязі. Вона виглядала дуже вишукано та водночас ніжно.

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Для публічних заходів Олена зазвичай обирає подібні вбрання. Сукні та костюми є незмінними елементами її гардеробу. Нещодавно на цьому ж форумі Зеленська виступила у приталеній сукні синього кольору. Також вона з'являлася на публіці в: