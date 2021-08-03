Супруга президента Владимира Зеленского Елена усиленно работает над стратегией безбарьерности. На этот раз она хочет сделать доступной для всех Хортицу. Первая леди обсудила изменения острова с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и заместителем руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

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"На холме, с которого открывается захватывающая панорама Днепра и Запорожья, обустраивают доступный подъем. Наконец добраться до вершины сможет каждый без посторонней помощи. И пожилые люди, и родители с детскими колясками, и люди на колесных креслах. Для передышки устроят специальные остановки. То есть будет не только интересно, но и удобно", – пообещала Елена Зеленская.

Образ Елены Зеленской

На деловой встрече жена президента Украины выглядела изысканно и стильно. Она выбрала кофточку горчичного цвета, поверх которой надела черный жакет. Поскольку первая леди сделала фото до пояса, непонятно, с чем именно она соединила пиджак. Но чаще всего женщина примеряет брюки.

Елена Зеленская дополнила образ оригинальной золотой брошью и серьгами-камнями. Белокурые волосы она собрала в аккуратный пучок. Look жены президента завершил легкий макияж. Зеленская подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы шоколадной помадой.

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Какими были предыдущие образы Елены Зеленской: