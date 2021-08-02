Жена президента Зеленского в понедельник, 2 августа, презентовала концепцию празднования Дня Независимости, выступив на форуме "Украина 30. Имидж Украины". Она опубликовала серию новых фото на официальной странице в инстаграме.

К теме Зеленская проведет в Киеве саммит первых леди и джентльменов перед Днем Независимости

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины предстала перед аудиторией в темно-синем платье-футляре длины миди с асимметричным вырезом в зоне декольте. Она дополнила образ жемчужными серьгами-подвесками. Look жены президента был изысканным и стильным.

Елена Зеленская собрала волосы в элегантный низкий пучок, а на лице сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.

Отметим, что в этот раз первая леди повторила образ. Она надела такое же платье на торжественную встречу по случаю присоединения Украины к международному "Партнерству Биарриц", которая состоялась 12 сентября 2020 года.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской



​Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Элегантные образы первой леди