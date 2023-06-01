В молочной блузке с вышивкой: Елена Зеленская пришла на художественную выставку
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Елена Зеленская пришла на выставку художественных работ художников. Она предстала в стильном образе, состоявшем из блузки и брюк.
Жена президента Елена Зеленская посетила выставку художественных работ украинских художников о событиях 2022 под названием "Ти як?". Ее организовал Украинский музей современного искусства, платформа культуры памяти "Минуле / Майбутнє / Мистецтво" и Национальный центр "Український Дім".
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Наше искусство и наша культура наша поддержка. Что-то важное они говорят нам о нас, потому что даже во время войны украинцы стали чаще посещать музеи и театры. "Ты как?" – спрашивает нас и страну искусство. И дает ответы. Не только о настоящем – о будущем, которое, несмотря на все испытания, восстанавливаем вместе,
– отметила Елена Зеленская.
Елена Зеленская на выставке / Фото с инстаграма первой леди
Елена Зеленская на выставке
Первая леди Украины пришла на выставку в стильном и лаконичном виде. Она надела блузу молочного цвета с блестящей вышивкой внизу. Зеленская соединила блузку с темно-синими узкими брюками и черными лоферами.
Жена президента дополнила образ золотыми серьгами и простой укладкой, а также обычным макияжем.
Елена Зеленская на выставке / Фото с инстаграма первой леди
Последние образы первой леди
- Еще во время визита в Южную Корею Елена Зеленская одела вышитый наряд с объемными рукавами. Она дала интервью корейским журналистам о жизни украинцев.
- Около недели назад первая леди встретилась с иранской правозащитницей и нобелевской лауреаткой Надеждой Мурад. Они вместе посетили Бородянку. Для встречи Зеленская выбрала полосатый костюм.
- Елена Зеленская также приняла участие в обучении по новым технологиям украинских поваров. На западе она предстала в элегантном наряде.