Дружина президента Олена Зеленська відвідала виставку мистецьких робіт українських художників про події 2022 року під назвою "Ти як?". Її організував Український музей сучасного мистецтва, платформа культури пам’яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво" та Національний центр "Український Дім".

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Наше мистецтво і наша культура – наша підтримка. Щось важливе вони говорять нам про нас, бо навіть серед війни українці стали частіше відвідувати музеї та театри. "Ти як?" – питає нас і країну мистецтво. І дає відповіді. Не лише про сьогодення – про майбутнє, яке, попри всі випробування, відбудовуємо разом,

– зауважила Олена Зеленська.



Олена Зеленська на виставці / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська на виставці

Перша леді України прийшла на виставку у стильному й лаконічному образі. Вона одягнула блузку молочного кольору з блискучою вишивкою внизу. Зеленська поєднала кофтинку з темно-синіми вузькими штанами та чорними лоферами.

Дружина президента доповнила образ золотими сережками та простою укладкою, а також повсякденним макіяжем.



Олена Зеленська на виставці / Фото з інстаграму першої леді

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