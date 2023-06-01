Дружина президента Олена Зеленська відвідала виставку мистецьких робіт українських художників про події 2022 року під назвою "Ти як?". Її організував Український музей сучасного мистецтва, платформа культури пам’яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво" та Національний центр "Український Дім".
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Наше мистецтво і наша культура – наша підтримка. Щось важливе вони говорять нам про нас, бо навіть серед війни українці стали частіше відвідувати музеї та театри. "Ти як?" – питає нас і країну мистецтво. І дає відповіді. Не лише про сьогодення – про майбутнє, яке, попри всі випробування, відбудовуємо разом,
– зауважила Олена Зеленська.
Олена Зеленська на виставці / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська на виставці
Перша леді України прийшла на виставку у стильному й лаконічному образі. Вона одягнула блузку молочного кольору з блискучою вишивкою внизу. Зеленська поєднала кофтинку з темно-синіми вузькими штанами та чорними лоферами.
Дружина президента доповнила образ золотими сережками та простою укладкою, а також повсякденним макіяжем.
Олена Зеленська на виставці / Фото з інстаграму першої леді
Останні образи першої леді
- Ще під час візиту до Південної Кореї Олена Зеленська одягнула вишите вбрання з об'ємними рукавами. Вона дала інтерв'ю корейським журналістам про життя українців.
- Близько тижня тому перша леді зустрілась з іранською правозахисницею та нобелівською лауреаткою Надею Мурад. Вони разом відвідали Бородянку. Для зустрічі Зеленська обрала смугастий костюм.
- Олена Зеленська також взяла участь у навчанні з нових технологій українських кухарів. На заході вона постала в елегантному вбранні.