В стильном total black: Елена Зеленская покорила образом на рабочей встрече во Франции

Елена Зеленская уехала с официальным визитом во Францию. Знаковым шагом стало то, что в Париже первая леди приняла участие в церемонии открытия представительства Украинского института. Она смотрелась элегантно в стильном total black образе.

Первая леди Украины для рабочей встречи подобрала брючный костюм. Интересно, что на днях Елена Зеленская еще встречалась с супругами Макронов, где тоже предстала в стильном костюме.

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Елена Зеленская на рабочей встрече во Франции

Во время открытия представительства Украинского института супруга президента поделилась, что о культуре, языке и истории Украины в мире знают немного. Так что представительство, по ее словам, является отличным вариантом, чтобы это исправить.

Украинский институт станет мостиком для диалога между нашими культурами, художниками, учеными и просто неравнодушными людьми. Площадкой для презентации Украины через концерты современной и классической музыки, киноленты, произведения литературы, дискуссии и обсуждения – все, что сможет наконец-то рассказать о нас правду,

– сказала знаменитость.

Образ первой леди Украины

, первое представительство Украинского института уже действует в Германии. Так, французское представительство теперь второе в ЕС.

На мероприятие Зеленская появилась в элегантном черном костюме, состоявшем из штанов-палаццо и пиджака на запах с длинными завязками. Дополнением к нарядам стали каблуки в тон. Из аксессуаров первая леди подобрала золотистые серьги в виде крестиков от украинского бренда Gunia Project. Кроме того, руки Елены Зеленской украшало изящное кольцо.

Что касается прически, супруга президента Украины накрутила волосы в легкие локоны и сделала нюдовий макияж.

Для просмотра фото листайте направо:

Елена Зеленская во Франции: ее предыдущие наряды