Во Франции первая леди Украины выступила с убедительной речью в начале 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В сопровождении Одри Азуле, генерального директора ЮНЕСКО, она также имела возможность осмотреть увлекательную фреску, созданную известным французским художником уличного искусства Кристианом Гэми. Также супруга президента Украины торжественно открыла книжную полку в центре Парижа.

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Образ Елены Зеленской

На рабочую встречу первая леди подобрала стильный двухбортный пиджак-кимоно от украинского бренда The Lake Studio. Он украшен цветочной аппликацией, где изображен одуванчик, символизирующий солнце, свет и детские мечты. Зеленская соединила графитовый пиджак с изящной черной юбкой-карандашом и черным гольфом в тон. В заключение она дополнила свой образ черными туфлями на шпильке.

Волосы супруга президента Украины вложила в легкие локоны и сделала натуральный макияж с помадой.

Елена Зеленская в нарядах отечественного производителя