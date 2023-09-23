В вышиванке и брюках-палацо: Зеленская поразила стильным образом в Джорджтаунском университете
Источник:Елена Зеленская
Елена и Владимир Зеленские находятся с рабочим визитом в США. Так, первая леди Украины на днях приехала в Вашингтон, где посетила известный Джорджтаунский университет. На встрече со студентами Зеленская выглядела потрясающе.
Она подобрала вышиванку, которую скомбинировала с трендовыми брюками-палацо. Такой аутфит выглядел очень стильно и одновременно элегантно.
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Елена Зеленская в Джорджтаунском университете
Это учебное заведение является одним из ведущих в США. Кроме того, это старейший католический университет Америки, где учатся будущие лидеры государств.
На встрече со студентами первая леди рассказала об учебном году в Украине. В частности, она вспомнила, как в результате российского обстрела погибли две преподавательницы и студент Черниговской политехники.
К тому же Елена Зеленская открыла в Джорджтаунском университете юбилейную украинскую книжную полочку.США стали 40 страной проекта, в рамках которого лучшие издания передают ведущим библиотекам мира.
Образ Елены Зеленской
Джорджтаунский университет Елена Зеленская посетила в белоснежной вышиванке нестандартного кроя с объемными рукавами. Ее она соединила с черными брюками-палацо и поясом с серебряной пряжкой в тон к штанам. Минималистичные серьги и кулон украшали ее ансамбль, а черные туфли на шпильке добавляли нотки изящности.
Кроме того, Зеленская элегантно собрала волосы, выпустила передние пряди и сделала легкий макияж.
Елена Зеленская в США: наряди первой леди
- 18 сентября Владимир и Елена Зеленские прибыли в Нью-Йорк. Первая леди предстала в элегантном образе. Она подобрала темно-бежевый костюм, что состоял из прямых брюк и стильного жакета с накладными карманами. Первая леди подчеркнула талию и добавила акценты широким поясом. Кроме того, образ Зеленской удачно дополняли коричневые бусы и серьги.
- На встречу с главой ВОЗ Елена Зеленская надела символический наряд – костюм ассиметричного кроя с белой каймой. По словам дизайнера, это символизирует надежды украинского народа – белоснежную полосу, которая всегда наступает после черной.
- Для выхода в Метрополитен-музей в Нью-Йорке супруга президента Украины вибрала брючный костюм-тройку серого цвета, который состоял из пиджака, жилетки и штанов-палацо. К костюму первая леди добавила символическую брошь в виде знаменитого петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.
- Во время официального визита в Белый дом Елена Зеленская надела брючный костюм молочного цвета, состоящий из штанов прямого кроя и приталенного пиджака с накладными карманами и воротником-стойкой. Добавив нотки элегантности, она дополнила свой ансамбль золотой брошью в форме карты Украины.