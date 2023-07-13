Молочный костюм и каблуки в шоколадном оттенке: Елена Зеленская посетила больницу в Литве

Елена Зеленская встретилась с министром здравоохранения Литвы господином Арунасом Дулькисом. Вместе они посетили Вильнюсскую университетскую больницу "Сантарос Клиникос". Первая леди Украины выглядела сдержанно и очень стильно.

Она сообщила, что на встрече удалось обсудить сотрудничество литовской больницы, специалисты которой были в составе литовской медицинской миссии, спасавшей украинцев в Киевской области, с областной клинической и детской больницами Николаева. Первая леди надеется, что следующим шагом сотрудничества Украины и Литвы будет спасение ментального здоровья украинцев.

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Для встречи в Вильнюсе первая леди Украины выбрала брючный костюм молочного цвета, состоявший из удлиненного двубортного жакета с пуговицами и брюк такого же оттенка. Его она соединила с блузой, у которой была невысокая горловина, в шоколадном оттенке. Аутфит завершили коричневые каблуки с прямоугольным носом. Из аксессуаров Елена Зеленская выбрала лаконичные серьги-кольца, которые скомбинировали с маленькими серьгами-гвоздиками.

Волосы первой леди были аккуратно выпрямлены, а на лице был легкий макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах.

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