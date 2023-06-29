Выпуск с первой леди Украины стал первым из десяти эпизодов, посвященных тому, как следует заботиться о своем ментальном и физическом здоровье в условиях войны. Зеленская рассказала о создании системы сервисов и услуг, которые смогут поддержать человека, когда он не справляется самостоятельно.

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Элегантный образ Елены Зеленской

На запись подкаста первая леди надела молочный костюм и футболку в тон. К своему образу она также прибавила массивные серьги. Волосы Зеленской были уложены в легкие локоны, а макияж был сделан в коричневых оттенках, что удачно подчеркивало черты лица первой леди.

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К слову, в подкасте "Простыми словами" ведущие проекта – София Терлез, клиническая психологиня, парная и семейная терапевт, и Марк Ливин, журналист и писатель, обсуждают психологические темы. Проект был создан еще в 2019 году с участием издания The Village Украина.

Что Елена Зеленская одевала в Израиле

На днях супруга президента Украины вернулась из рабочей поездки с Израиля. Целью визита была работа над проектами в сфере ментального здоровья и помощь украинцам, страдающим симптомами посттравматического стресса. На все встречи Елена Зеленская подобрала лаконичные аутфиты: