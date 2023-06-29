Выпуск с первой леди Украины стал первым из десяти эпизодов, посвященных тому, как следует заботиться о своем ментальном и физическом здоровье в условиях войны. Зеленская рассказала о создании системы сервисов и услуг, которые смогут поддержать человека, когда он не справляется самостоятельно.
К теме Это ей "заходит", – Елена Зеленская наконец-то рассекретила, на кого учится дочь президента
Элегантный образ Елены Зеленской
На запись подкаста первая леди надела молочный костюм и футболку в тон. К своему образу она также прибавила массивные серьги. Волосы Зеленской были уложены в легкие локоны, а макияж был сделан в коричневых оттенках, что удачно подчеркивало черты лица первой леди.
Для просмотра фото листайте направо:
Что Елена Зеленская одевала в Израиле
На днях супруга президента Украины вернулась из рабочей поездки с Израиля. Целью визита была работа над проектами в сфере ментального здоровья и помощь украинцам, страдающим симптомами посттравматического стресса. На все встречи Елена Зеленская подобрала лаконичные аутфиты:
- В культурный центр при Посольстве Украины в Израиле первая леди одела белую вышиванку с вышивкой в тон и объемными рукавами. Она соединила такой верх с черными классическими брюками и бежевыми туфлями-челноками на невысоких каблуках.
- Кроме этого, в Израиле Елена Зеленская посетила детский госпиталь. Там она появилась в спорт-шик образе, который состоял из темно-синего поло, дизайнера Кати Сильченко, и классических брюк. Аутфит первой леди также дополняли темно-коричневые каблуки и золотые серьги.
- Для первого выхода в Израиле Елена Зеленская выбрала деловой молочный костюм – юбку прямого кроя и удлиненный пиджак на пуговицах с расширенными рукавами и воротником-стойкой. Она также надела белые туфли-лодочки и лаконичные серьги-подвески.