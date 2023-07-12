С сине-желтой незабудкой: Елена Зеленская очаровала патриотическим образом в Вильнюсе
Источник:Елена Зеленская
Елена Зеленская выступила перед первыми леди и джентльменами, сопровождающими супругов во время саммита НАТО 2023. Все они собрались в Украинском центре Вильнюса. К ним также присоединились вынужденные переселенцы, которые из-за полномасштабного вторжения России в Украину переехали в Литву. На встречу первая леди Украины подобрала символический образ.
Во время своей речи она вспомнила об атаке россиян на Львов, состоявшейся 6 июля. Также подчеркнула, что Россия неустанно продолжает убивать украинцев. К тому же Елена Зеленская вспомнила, как написала письмо первой леди Литвы Диане Науседене и предложила создать центр для украинских беженцев. Она призвала всех желающих присоединиться к этой инициативе и, таким образом, помочь украинцам.
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Образ первой леди Украины
Встреча Елена Зеленская посетила приталенное темно-синее платье с белым воротником, манжетами и поясом. На свое платье она, как и другие первые леди и джентльмены, повесила брошь в виде незабудки. Цветы были сине-желтые. Для себя Елена Зеленская выбрала желтый цветок с синей серединой. Довершили аутфит черные лаковые туфли на невысоком каблуке. Также Елена Зеленская надела лаконичные небольшие серьги бежевого оттенка.
Волосы первой леди были аккуратно уложены, а на лице был легкий макияж с нюдовой помадой на губах.
Елена Зеленская с первыми леди и джентльменами других стран: смотрите фото
Последние выходы первой леди Украины
- Владимир и Елена Зеленские прибыли на старт саммита НАТО. Первая леди сопровождала президента в кремовой вышиванке от украинского бренда GUNIA Project, вышитой вручную черными нитями, черных прямых брюках и черных туфлях.
- Торжественный ужин в Президентском дворце Литвы Елена Зеленская посетила в небесно-синем костюме от украинского бренда Litkovskaya, который состоял из жакета и длинной юбки, бежевых каблуков и украшений от Poche Jewelry.
- На презентацию флагманского проекта МВД "Автошколы для лиц с инвалидностью" Елена Зеленская надела нежно-бежевый костюм, то-есть классический жакет с одной пуговицей и брюки в тон. Его она соединила с коричневой футболкой и туфлями на невысоких каблуках в похожем оттенке.