С сине-желтой незабудкой: Елена Зеленская очаровала патриотическим образом в Вильнюсе

Елена Зеленская выступила перед первыми леди и джентльменами, сопровождающими супругов во время саммита НАТО 2023. Все они собрались в Украинском центре Вильнюса. К ним также присоединились вынужденные переселенцы, которые из-за полномасштабного вторжения России в Украину переехали в Литву. На встречу первая леди Украины подобрала символический образ.

Во время своей речи она вспомнила об атаке россиян на Львов, состоявшейся 6 июля. Также подчеркнула, что Россия неустанно продолжает убивать украинцев. К тому же Елена Зеленская вспомнила, как написала письмо первой леди Литвы Диане Науседене и предложила создать центр для украинских беженцев. Она призвала всех желающих присоединиться к этой инициативе и, таким образом, помочь украинцам.

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Образ первой леди Украины

Встреча Елена Зеленская посетила приталенное темно-синее платье с белым воротником, манжетами и поясом. На свое платье она, как и другие первые леди и джентльмены, повесила брошь в виде незабудки. Цветы были сине-желтые. Для себя Елена Зеленская выбрала желтый цветок с синей серединой. Довершили аутфит черные лаковые туфли на невысоком каблуке. Также Елена Зеленская надела лаконичные небольшие серьги бежевого оттенка.

Волосы первой леди были аккуратно уложены, а на лице был легкий макияж с нюдовой помадой на губах.

Елена Зеленская с первыми леди и джентльменами других стран: смотрите фото

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