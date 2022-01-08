Елена Зеленская очаровала образом в белом жакете: Рождественский кадр возле елки
Источник:инстаграм Елены Зеленской
В отличие от звезд шоу-биза Елена Зеленская не хвасталась в сети кутьей и семейным застольем. Первая леди Украины скромно поздравила с Рождеством и показала новый образ в шерстяном жакете.
В четверг, 6 января, Елена Зеленская обратилась ко всем христианам, празднующим Рождество по юлианскому календарю. Она пожелала, чтобы как в этот сказочный вечер, так и в течение всего года уют, добро и спокойствие наполняли каждый дом.
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Всех, для кого рождественские огни сияют сегодня, – с праздником! Уюта и спокойствия в ваших домах! Мира в душе и вокруг! Добра и сил на то, чтобы его творить! Ощущение любви и чуда – сегодня и всегда,
– писала Елена Зеленская в Сочельник.
Рождественский образ Елены Зеленской
Чувственное поздравление первая леди дополнила новогодней открыткой у елки. Она позировала в белом шерстяном жакете с приталенным силуэтом, без пуговиц и воротника. Под лаконичный верх она подобрала ожерелье с жемчугом и золотые серьги-пусеты. Прическа с пробором и праздничными локонами довершила нежный образ Зеленской.
Елена Зеленская в белом жакете возле елки / Фото из инстаграма первой леди УкраиныЗаметим, в 2021 году Елена Зеленская показала десятки роскошных образов – от вечерних платьев в опере до кроссовок в Версале. Журналисты Showbiz 24 собрали все лучшие выходы первой леди в одном материале.
Эффектные зимние образы Елены Зеленской
- На открытии праздничного городка возле Офиса Президента первая леди появилась в белоснежном пальто с черными пуговицами и черной водолазке.
- Для покупок в супермаркете она выбрала нарядный look карамельного оттенка – юбку за колени и жакет с V-образным вырезом.
- К больным деткам в больнице "Охматдет" Зеленская пришла в джинсах и нежно-персиковом кардигане.