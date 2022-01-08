Елена Зеленская очаровала образом в белом жакете: Рождественский кадр возле елки

В отличие от звезд шоу-биза Елена Зеленская не хвасталась в сети кутьей и семейным застольем. Первая леди Украины скромно поздравила с Рождеством и показала новый образ в шерстяном жакете.

В четверг, 6 января, Елена Зеленская обратилась ко всем христианам, празднующим Рождество по юлианскому календарю. Она пожелала, чтобы как в этот сказочный вечер, так и в течение всего года уют, добро и спокойствие наполняли каждый дом.

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Всех, для кого рождественские огни сияют сегодня, – с праздником! Уюта и спокойствия в ваших домах! Мира в душе и вокруг! Добра и сил на то, чтобы его творить! Ощущение любви и чуда – сегодня и всегда,

– писала Елена Зеленская в Сочельник.

Рождественский образ Елены Зеленской

Чувственное поздравление первая леди дополнила новогодней открыткой у елки. Она позировала в белом шерстяном жакете с приталенным силуэтом, без пуговиц и воротника. Под лаконичный верх она подобрала ожерелье с жемчугом и золотые серьги-пусеты. Прическа с пробором и праздничными локонами довершила нежный образ Зеленской.

Елена Зеленская в белом жакете возле елки / Фото из инстаграма первой леди Украины

Эффектные зимние образы Елены Зеленской

На открытии праздничного городка возле Офиса Президента первая леди появилась в белоснежном пальто с черными пуговицами и черной водолазке.

Для покупок в супермаркете она выбрала нарядный look карамельного оттенка – юбку за колени и жакет с V-образным вырезом.

К больным деткам в больнице "Охматдет" Зеленская пришла в джинсах и нежно-персиковом кардигане.