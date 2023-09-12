Он у меня не спрашивает, – Елена Зеленская ответила, дает ли втихаря советы мужу-президенту

Елена Зеленская ответила на вопрос, советует ли что-нибудь Владимиру вне камер. Первая леди заметила, что может дать мужчине только советы человеческие.

Журналистка Ялда Хаким задала вопрос Елене Зеленской относительно ее влияния на мужчину. Первая леди призналась, что считает неэтичным давать советы президенту.

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Дает Зеленский советы мужчине

Елена Зеленская рассказала, что может общаться с мужчиной на разные темы. Но давать советы не будет – и сам президент их не просит.

Я его жена, а не его советник. И такие вещи, честно говоря, стараемся в семье не обсуждать. То есть мы можем поговорить по любым темам, но советов он у меня не спрашивает. А даже если я их и дам, не уверена, что он их использует. Огромная пропасть между моей экспертностью и его,

– поделилась первая леди.

Зеленская все же заметила, что может давать "человеческие" советы Владимиру как жена. Но на них сейчас просто нет времени.

"Человеческие советы – конечно, как жена мужу, если он спрашивает, я охотно предоставляю. Но думаю, что он в них не очень нуждается сейчас, потому что он живет войной, борьбой. Я не могу ему ничего посоветовать относительно поставки военной техники, это понятно. А чем ему еще помочь?" – отметила Елена.

Елена Зеленская о советах мужчине: видео

Отношения первой леди с мужем