Он у меня не спрашивает, – Елена Зеленская ответила, дает ли втихаря советы мужу-президенту
Источник:BBC
Елена Зеленская ответила на вопрос, советует ли что-нибудь Владимиру вне камер. Первая леди заметила, что может дать мужчине только советы человеческие.
Журналистка Ялда Хаким задала вопрос Елене Зеленской относительно ее влияния на мужчину. Первая леди призналась, что считает неэтичным давать советы президенту.
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Дает Зеленский советы мужчине
Елена Зеленская рассказала, что может общаться с мужчиной на разные темы. Но давать советы не будет – и сам президент их не просит.
Я его жена, а не его советник. И такие вещи, честно говоря, стараемся в семье не обсуждать. То есть мы можем поговорить по любым темам, но советов он у меня не спрашивает. А даже если я их и дам, не уверена, что он их использует. Огромная пропасть между моей экспертностью и его,
– поделилась первая леди.
Зеленская все же заметила, что может давать "человеческие" советы Владимиру как жена. Но на них сейчас просто нет времени.
"Человеческие советы – конечно, как жена мужу, если он спрашивает, я охотно предоставляю. Но думаю, что он в них не очень нуждается сейчас, потому что он живет войной, борьбой. Я не могу ему ничего посоветовать относительно поставки военной техники, это понятно. А чем ему еще помочь?" – отметила Елена.
Елена Зеленская о советах мужчине: видео
Отношения первой леди с мужем
- Елена Зеленская в этом интервью призналась, что ее семья разобщена, а что супруги не живут вместе. Они видятся, но встреча встречаются очень редко. Зеленская добавила, что ее дети тоже скучают по отцу – сыну не хватает папы. Дочь не может жить так, как ей хотелось – она мечтает планировать будущее и бывать в путешествиях.
- Владимир Зеленский признается, что жена и дети – это то, что не дает ему впадать в депрессию. Он счастлив, что его дочь и сын – сознательные украинцы, а любимая – молодая и энергичная.