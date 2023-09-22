В молочном костюме с брошью Украины: Зеленская очаровала образом на встрече Джилл Байден
Источник:Елена Зеленская
Владимир и Елена Зеленские с рабочим визитом находятся в США. На днях они встретились с Джо Байденом и его женой в Белом доме. Для выхода первая леди подобрала сдержанный и очень стильный look.
В Белом доме Зеленские обсудили важные вопросы и поблагодарили президента США за поддержку украинской борьбы с россиянами. Что интересно, после встречи с президентом Украины и первой леди Джилл Байден опубликовала счастливое фото с Еленой Зеленской и назвала ее "сердцем Украины".
К теме Мы не живем вместе, – Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужчиной и боли за детей
Джилл Байден трогательно обратилась к первой леди Украины
Жена Джо Байдена опубликовала милое фото с Еленой Зеленской. На фотографии женщины искренне улыбались. К тому же, первая леди США написала трогательный текст, где отметила, что они "с народом Украины".
Мать, защитница и первая леди – Елена, ты – сердце Украины. Мы с Джо имели честь приветствовать вас и президента Зеленского сегодня в Белом доме. Мы с народом Украины,
– написала Джилл Байден.
Как выглядели лидеры Украины и США и их жены
Во время официального визита в Белый дом первая леди Украины надела брючный костюм молочного цвета, состоящий из штанов прямого кроя и приталенного пиджака с накладными карманами и воротником-стойкой. Добавив нотки элегантности, она дополнила свой ансамбль золотой брошью в форме карты Украины. В то же время президент Зеленский придерживался более традиционного дресс-кода, надев рубашку и брюки в стиле милитари.
Первая леди США Джилл Байден предстала в стильном голубом платье с короткими рукавами. Ее муж, президент США, надел темно-синий классический костюм в сочетании с классической белой рубашкой. Он дополнил свой аутфит синим галстуком, украшенным желтыми диагональными полосами.
Для просмотра фото листайте направо / Фото с инстаграмма Елены Зеленской
Предыдущие образы Елены Зеленской в США
- 18 сентября Владимир и Елена Зеленские прибыли в Нью-Йорк. Первая леди предстала в элегантном образе. Она подобрала темно-бежевый костюм, что состоял из прямых брюк и стильного жакета с накладными карманами. Первая леди подчеркнула талию и добавила акценты тканевым широким поясом. Образ первой леди удачно дополнял коричневые бусы и серьги.
- На встречу с главой ВОЗ Елена Зеленская надела символический наряд – костюм ассиметричного кроя с белой каймой. По словам дизайнера, это символизирует надежды украинского народа – белоснежную полосу, которая всегда наступает после черной.
- Для выхода в Метрополитен-музей в Нью-Йорке супруга президента Украины выбрала брючный костюм-тройку серого цвета, который состоял из пиджака, жилетки и брюк-палаццо. К костюму первая леди добавила символическую брошь в виде знаменитого петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.