В вышиванке с черными цветами: Елена Зеленская очаровала образом в День украинского флага

Первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с важным праздником. Жена президента замиловала своим нежным образом на День флага. Зеленская надела белую вышиванку с черными цветами.

Первая леди в День государственного флага высказала свои мысли. По ее словам, желто-голубой флаг за границей – это символ поддержки Украины, а флаг дома – это символ гордости за воинов и людей.

Интересно Владимир Зеленский надел оригинальную вышиванку от бренда Etnodim

В этот день Елена Зеленская показала свой праздничный лук. Обратим внимание, что одежда от украинских брендов.

Жена президента предстала на фото в белой вышиванке с черными цветами (от Gaptuvalnya). Свой образ первая леди дополнила ожерельем с жемчужинами, золотым кулоном и золотым трезубцем. Волосы Елена собрала в пучок и сделала легкий макияж.



Елена Зеленская в День флага Украины / Фото с ее инстаграммы

Представители бренда Gaptuvalnya рассказали о своей вышиванке. Оказывается рубашка с традиционной вышивкой Рожа вдохновлена орнаментами старинных вышиванок. Известно, что стоит 9500 гривен.

"Рожа (или роза) – оберег духовных корней человека. Мы перенесли традиционный орнамент в современность, сохраняя верность этническому наследию", – объяснили там.

Елена Зеленская любит вышиванки