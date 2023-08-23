В вышиванке с черными цветами: Елена Зеленская очаровала образом в День украинского флага
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с важным праздником. Жена президента замиловала своим нежным образом на День флага. Зеленская надела белую вышиванку с черными цветами.
Первая леди в День государственного флага высказала свои мысли. По ее словам, желто-голубой флаг за границей – это символ поддержки Украины, а флаг дома – это символ гордости за воинов и людей.
Интересно Владимир Зеленский надел оригинальную вышиванку от бренда Etnodim
В этот день Елена Зеленская показала свой праздничный лук. Обратим внимание, что одежда от украинских брендов.
Жена президента предстала на фото в белой вышиванке с черными цветами (от Gaptuvalnya). Свой образ первая леди дополнила ожерельем с жемчужинами, золотым кулоном и золотым трезубцем. Волосы Елена собрала в пучок и сделала легкий макияж.
Елена Зеленская в День флага Украины / Фото с ее инстаграммы
Представители бренда Gaptuvalnya рассказали о своей вышиванке. Оказывается рубашка с традиционной вышивкой Рожа вдохновлена орнаментами старинных вышиванок. Известно, что стоит 9500 гривен.
"Рожа (или роза) – оберег духовных корней человека. Мы перенесли традиционный орнамент в современность, сохраняя верность этническому наследию", – объяснили там.
Елена Зеленская любит вышиванки
- Жена президента не впервые одевает вышиванку бренда Gaptuvalnya. Во время рабочего визита в Израиль в июне первая леди продемонстрировала их белую вышиванку. Соединила она ее с черными классическими брюками и бежевыми туфлями-челноками.
- Однажды Елена Зеленская одевала роскошное черное платье с золотой вышивкой на рукавах этого же бренда. Она была украшена орнаментом "Гранатовая лоза".
- Другую вышиванку Зеленская избрала на саммит НАТО в Вильнюсе. Кремовая вышиванка была вышита вручную черными нитями (от украинского бренда GUNIA Project). Сделана она была в традициях борщевской вышиванки.
- Ранее первая леди предстала в вышиванки молочного цвета в Корее. Вышиванка имела объемные руки, а образ Зеленская дополнила классическими брюками черного цвета и поясом.