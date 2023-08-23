Первая леди Елена Зеленская поздравила с Днем Государственного флага Украины. Она поделилась, что символизирует сине-желтое знамя дома и за рубежом.

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Первая леди поздравила с праздником

Сине-желтые цвета за границей – это символ поддержки Украины. Чем больше наших флагов видим в окнах домов, на одежде, прямо на улицах, тем сильнее чувствуем: здесь верят в Украину и украинцев. А значит, верят в свободу. В справедливость. В нашу победу,

– написала Елена Зеленская.



Символ украинского флага / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Первая леди добавила, что сине-желтые цвета дома – это символ гордости. За украинских защитников, устанавливающих флаги в освобожденных городах, за тех, кто хранит флаги, несмотря на угрозу пыток.



Символ украинского флага / Фото из инстаграма Елены Зеленской

"Сегодня, в День Государственного флага, хочется призвать всех верующих в Украину: продолжайте говорить об этом с помощью нашего флага. На самом деле сейчас он не только наш: это цвет борьбы за демократические человеческие ценности всего мира. Поэтому и отмечать должны вместе с миром".

Нарядный образ первой леди

Елена Зеленская также поделилась новым фото в изящной вышитой рубашке. Это белоснежная блузка ивано-франковского бренда Gaptuvalnya с цветами, вышитыми черными нитями.

Первая леди дополнила образ жемчужным ожерельем с золотой подвеской от Gunia и золотыми серьгами. Ее волосы вложены в лаконичный пучок, все завершает минималистичный макияж.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Интересно, что это не первая вышиванка Елены Зеленской от бренда Gaptuvalnya. На Рождество супруга президента надела черное платье с золотой вышивкой на рукавах – это орнамент "Гранатовая лоза".