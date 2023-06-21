Цель визита Елены в Израиль – работа над проектами в сфере ментального здоровья и помощь украинцам, страдающим симптомами посттравматического стресса. Супруга президента посетила Культурный центр при Посольстве Украины в Израиле. В этом обществе украинцы с радостью встретили Зеленскую.
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Нежный look Елены Зеленской
Первая леди Украины надела белую вышиванку с вышивкой в тон и объемными рукавами, которая выглядела очень нежно и изысканно. Соединила такой верх с черными классическими брюками и бежевыми туфлями-лодочками на невысоких каблуках.
Волосы Елены были вложены в легкие локоны, хорошо спадающие спереди. На лице был макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах. Довершили аутфит лаконичные серьги и подвеска.
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Выходы Елены Зеленской в Израиле
- На встрече с президентскими супругами первая леди была в деловом молочном костюме – юбке прямого кроя и удлиненный пиджак на пуговицах с расширенными рукавами и воротником-стойкой.
- После официальной встречи с президентской четой она посетила один из крупнейших детских госпиталей Израиля Safra Children's Hospital. В детской больнице первая леди Украины появилась в изысканном поло от украинского бренда.