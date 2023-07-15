В костюме и с брошью: Зеленская очаровала образом на встрече с президентом Южной Кореи

Елена Зеленская сопровождала Владимира Зеленского на встрече с президентом Южной Кореи. 15 июля Юн Сок Йолем вместе с супругой прибыли в Киев. Первая леди поразила своим костюмом украинского бренда.

Добавим, что в этот день, 15 июля, дочь президента Александра отмечает день рождения. Ее подруга Мария Кравец рассказала интересные факты о жизни дочери главы государства.

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Елена Зеленская встретилась и с первой леди Южной Кореи Ким Кун Хи. Еще два месяца назад во время визита в Южную Корею Зеленская лично пригласила их в Украину. Теперь они смогли посетить Киев.

По словам Зеленской, они обсудили спасение украинского культурного наследия.

В очередной раз удостоверяюсь: даже полземного шара между странами – не расстояние для людей, способных чувствовать и слышать. Пригласила коллегу Ким Кон Хи на третий саммит первых леди и джентльменов, который состоится уже в сентябре,

– отметила первая леди Украины.

Они также посетили Центр защиты прав ребенка, где оказывают психологическую поддержку детям, ставшим свидетелями преступлений российских военных.

Образ Елены Зеленской

Для встречи высокопоставленных гостей Зеленская выбрала костюм пурпурного цвета с юбкой меди и жакетом с поясом-баской от украинского бренда AMG

Образ дополнили серьги от Guzema, туфли-лодочки в тон и брошь в виде подсолнечника.



Зеленские встретились с президентом Южной Кореи и его супругой / Фото из соцсетей

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