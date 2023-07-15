В костюме и с брошью: Зеленская очаровала образом на встрече с президентом Южной Кореи
Источник:Елена Зеленская
Елена Зеленская сопровождала Владимира Зеленского на встрече с президентом Южной Кореи. 15 июля Юн Сок Йолем вместе с супругой прибыли в Киев. Первая леди поразила своим костюмом украинского бренда.
Добавим, что в этот день, 15 июля, дочь президента Александра отмечает день рождения. Ее подруга Мария Кравец рассказала интересные факты о жизни дочери главы государства.
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Елена Зеленская встретилась и с первой леди Южной Кореи Ким Кун Хи. Еще два месяца назад во время визита в Южную Корею Зеленская лично пригласила их в Украину. Теперь они смогли посетить Киев.
По словам Зеленской, они обсудили спасение украинского культурного наследия.
В очередной раз удостоверяюсь: даже полземного шара между странами – не расстояние для людей, способных чувствовать и слышать. Пригласила коллегу Ким Кон Хи на третий саммит первых леди и джентльменов, который состоится уже в сентябре,
– отметила первая леди Украины.
Они также посетили Центр защиты прав ребенка, где оказывают психологическую поддержку детям, ставшим свидетелями преступлений российских военных.
Образ Елены Зеленской
Для встречи высокопоставленных гостей Зеленская выбрала костюм пурпурного цвета с юбкой меди и жакетом с поясом-баской от украинского бренда AMG
Образ дополнили серьги от Guzema, туфли-лодочки в тон и брошь в виде подсолнечника.
Зеленские встретились с президентом Южной Кореи и его супругой / Фото из соцсетей
Предыдущие образы первой леди: последние новости
- На днях Елена Зеленская встретилась с министром здравоохранения Литвы. Вместе они посетили Вильнюсскую университетскую больницу "Сантарос Клиникос". Первая леди выбрала брючный костюм молочного цвета и блузку в шоколадном оттенке.
- Елена Зеленская выступила перед первыми леди и джентльменами, сопровождающими своих супругов на саммите НАТО. на встреча первой леди Украины подобрала приталенное темно-синее платье с белым воротником и поясом.
- А в недавнем интервью супруга президента Украины снялась в синем костюме с голубой рубашкой. Образ она завершила брошью харьковского ювелира Станислава Дрокина, которая была создана с обломком ракеты.