Актриса Елена Светлицкая поскандалила с россиянкой в Турции: что стало причиной конфликта

Украинская актриса Елена Светлицкая вместе со своими дочками Машей и Верой поехали на отдых. Сейчас они находятся на море в Турции. Но в отпуске произошел неприятный инцидент с россиянкой.

Гражданка России грубо вела себя. К тому же она толкнула младшую дочь Елены Марийку.

Интересно Когда-нибудь ответит сам, – Монатик признался, что думает о Потапе, который сидит за границей

Конфликт с россиянкой в Турции

Ситуация произошла в лифте. Маленькая Марийка хотела нажать кнопку, где обозначают номера этажей, потому что ей это нравится. Однако женщина, которая в последний момент забежала в кабину, резко оттолкнула руку девочки. Следовательно, Елена спросила, для чего она это сделала, а женщина ей грубо сказала: "За детьми своими следите".

Как оказалось, неизвестная была россиянкой. А ее хамоватую реакцию на ребенка вызвало то, что он услышал украинский язык.

При чем знаете, почему она это сделала? Потому сразу услышала украинский язык. Она уже расстроилась. У Веры еще было ожерелье желто-голубое,

– объяснила актриса.

"Боже, как они нас ненавидят, вы даже не представляете", – добавила Елена.



Елена Светлицкая поскандалила с россиянкой в Турции / Скриншот с инстаграм-сторис

Актриса уже пожаловалась в администрацию гостиницы, где ее заверили, что отреагируют на неадекватное поведение туристки.

К слову, вместе с Еленой в летний отпуск уехала ее кума Наталья Денисенко с сыном. На днях она рассказывала, что в Турции сейчас очень много россиян. Кроме этого, актриса рассекретила стоимость отпуска на двоих с сыном. Цены на отдых очень выросли, так что перелет и отель ей обошелся 90 тысяч гривен.