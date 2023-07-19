Дмитрий Монатик прокомментировал свое отношение к певцу. Он поделился, что не знает, чем сейчас занимается Александр и не видел его.

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Монатик высказался о Потапе

Артист предположил, что Александру не хватает внутреннего ресурса, энергии или желания ответить на вопрос о его пребывании за границей.

Я Потапа здесь не видел. Не знаю чем он занимается. И потому люди так реагируют. Война по-разному работает на голову, мысли. Может, у него не хватает внутреннего ресурса, а может быть энергии, желания в целом. Затрудняюсь отвечать за Алексея. Когда-нибудь ответит сам, – отметил певец.

К тому же Дмитрий Монатик добавил, что лучше поддерживать вернувшихся в Украину людей, чтобы доказать им, что они важны.

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Считает ли Монатик, что он "переобулся"

Певец, как и большинство популярных украинских исполнителей, ранее выпускал треки на русском. Однако после 24 февраля это изменилось. Исполнитель запустил свой проект Repair, в рамках которого "ремонтирует" свои песни, переводя их на украинский. Первой работой стала песня "Каждый раз". Следовательно, некоторые люди считают, что Дмитрий "переобулся". Он впервые высказал свое мнение по этому вопросу.

Артист отметил, что поддерживает идею ласковой украинизации. Он считает, что людей нужно поощрять разговаривать на украинском, а не осуждать или оскорблять, говоря, что они "переобулись".

"Мне не нравится этот термин. Я много знаю русскоязычных, которые пытаются перейти на украинский. У нас в народе повелось такое, что тот, кто переходит на украинский, он "переобулся". Я так не считаю. Ты просто взял и понял то, чего раньше не понимал. Нельзя травить. Это нужно было понять самому у себя в голове. Прийти к этому. Жаль, что таким образом", – рассказал Монатик.