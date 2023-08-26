Прекрасный человек, – Шоптенко призналась, общалась ли с экс-мужем Дикусаром, который в ВСУ

Танцовщик и бывший муж Елены Шоптенко Дмитрий Дикусар с первых дней вторжения на фронте. Хореографиня ответила, общалась ли с ним за этот период.

Украинские хореографы Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар всегда тепло отзывались друг о друге даже после развода. Танцовщица призналась, как отреагировала на новость, что Дикусар стал защитником в первые дни полномасштабного вторжения.

Смотрите также Домой не планирует: Шоптенко рассказала, как изменилось ее окружение, но не вспомнила о муже

Елена Шоптенко о Дмитрии Дикусаре

Елена Шоптенко призналась, что не была удивлена новостью. Знает ведь бывшего мужа – он всегда был за справедливость. Она ответила, общалась ли с Дмитрием.

Он прекрасный человек, у него высокие ценности. Этот поступок, я не удивилась. Мы связывались не часто. Он не может говорить, где он. Не может быть такого диалога. У нас есть общий знакомый, с которым он больше общается. И я от него узнаю какие-нибудь новости. Мы общались однажды. Я всегда боюсь что-то не то спросить,

– откровенно поделилась Шоптенко.

"Я всегда чувствовала и чувствую к Диме большое уважение. У нас действительно очень хорошие отношения. Мы работали вместе. Страшно немного, конечно. Но я верю и знаю, что все будет хорошо".

Интервью с Еленой Шоптенко: смотрите видео онлайн

Дмитрий Дикусар в ВСУ

, Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар поженились в 2013 году, их свадьба прошла в Грузии. Также пара обвенчалась – этот брак все еще остается действительным. Супруги жили вместе 3 года, уже в 2016 году их отношения разорвались.

С первых дней полномасштабного вторжения Дмитрий Дикусар стоит на защите страны в рядах ВСУ. В июне стало известно, что военный попал в больницу по болезни.

Через несколько дней Дмитрий Дикусар вышел на связь и поделился, что имел увольнение на время. Он признался, что в гражданских городах почувствовал себя дискомфортно и призвал украинцев помнить о цене, которую платят защитники. Тогда же танцовщик добавил, что возвращается на службу. Пока с июня у Дмитрия не появлялось новых сообщений.