Хореографиня из-за полномасштабного вторжения переехала в Австрию, где живет с 5-летним сыном Алексеем. В то же время, ее муж, вероятно, остался в Украине. Звезда о нем не упоминает.
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Почему Шоптенко не возвращается в Украину
Танцовщица в новом интервью рассказала, что хотела бы жить в Украине, но пока не планирует возвращаться.
Сама же Шоптенко иногда приезжает в Киев по работе. Пока она в Украине, своего сына звезда возит бабушке в Польшу.
Я в Киев ни разу его не привозила, честно говоря, я боюсь. Я не готова,
– сказала Елена.
Как изменился круг общения
На вопрос ведущего, кто ей помогает в Австрии, Шоптенко ответила, что у нее есть друзья. По ее словам, они могут побыть с его ребенком.
"Я скажу, что очень много времени провожу с ребенком. Гораздо больше, чем это было, когда жила в Украине", – ответила Елена.
Елена Шоптенко с сыном / Фото с ее инстаграммы
Танцовщица объяснила, в ком из своего окружения разочаровалась за последние полтора года.
С некоторыми людьми я просто перестала общаться. А некоторые люди вернулись из такой прошлой жизни. Они появились в моей жизни и мы по-новому выстраиваем отношения,
– отметила Елена.
Шоптенко не вспомнила о муже
Интересно, что во время интервью Шоптенко не упомянула о своем мужа Алексея Иванова. Кроме того, упоминаний о мужчине нет в ее инстаграмме еще с начала полномасштабной войны.
Елена Шоптенко с мужем / Фото с ее инстаграммы
Сам Иванов исчез из соцсетей после начала полномасштабной войны, осудив российскую агрессию против Украины. Его последний пост был опубликован в марте 2022 года.
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Кратко о семейной жизни Елены Шоптенко
- Танцовщица вышла замуж за Алексея Иванова осенью 2016 года. Уже через два года у супругов родился сын. Его назвали также Алексеем.
- Это второй брак Шоптенко. Раньше она была женой украинского хореографа Дмитрия Дикусара. Пара развелась после трех лет брака в 2016 году.