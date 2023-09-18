Так них*ра и не понял, — Елена Мозговая раскритиковала Сергея Бабкина за "Зраду"

На днях в сети разгорелся скандал вокруг песни Сергея Бабкина "Зрада". Мнения слушателей разделились: кто-то в восторге от трека, а кто-то считает его манипуляцией. Даже публичные личности высказались о песне.

Так, продюсер Елена Мозговая несмотря на объяснение Бабкина, что якобы трек не является высмеиванием украинцев, убеждена, что исполнитель не понял причинно-следственных связей украинско-российской войны. По ее словам, к сожалению, таких "бабкиных" в Украине еще очень много.

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Елена Мозговая обратилась к Сергею Бабкину

Продюсер сделала репост публикации артистки Марии Бурмаки. В посте певица раскритиковала песню "Зрада". Она назвала ее бессовестностью, переобуванием и приспособленчеством. Елена Мозговая с ней полностью согласилась.

А ты, Бабкин... Ты так них*ра и не понял... И таких Бабкиных, к большому сожалению, еще очень много... Но лупим скалу дальше,

– добавила продюсер.

Скандал вокруг песни Сергея Бабкина: что известно