Так них*ра и не понял, — Елена Мозговая раскритиковала Сергея Бабкина за "Зраду"
Источник:Елена Мозговая
На днях в сети разгорелся скандал вокруг песни Сергея Бабкина "Зрада". Мнения слушателей разделились: кто-то в восторге от трека, а кто-то считает его манипуляцией. Даже публичные личности высказались о песне.
Так, продюсер Елена Мозговая несмотря на объяснение Бабкина, что якобы трек не является высмеиванием украинцев, убеждена, что исполнитель не понял причинно-следственных связей украинско-российской войны. По ее словам, к сожалению, таких "бабкиных" в Украине еще очень много.
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Елена Мозговая обратилась к Сергею Бабкину
Продюсер сделала репост публикации артистки Марии Бурмаки. В посте певица раскритиковала песню "Зрада". Она назвала ее бессовестностью, переобуванием и приспособленчеством. Елена Мозговая с ней полностью согласилась.
А ты, Бабкин... Ты так них*ра и не понял... И таких Бабкиных, к большому сожалению, еще очень много... Но лупим скалу дальше,
– добавила продюсер.
Скандал вокруг песни Сергея Бабкина: что известно
- На днях исполнитель презентовал новый трек "Зрада". В композиции музыкант использовал понятие "зрада", чтобы высмеять украинцев, которые критикуют друг друга. По мнению артиста, постоянные обвинения истощают украинское общество и превращает его в "стадо".
- Многие слушатели хейтят Бабкина, обвиняя в манипуляциях. Они сравнивают его с Потапом и упрекают в том, что певец не может признать свои ошибки. В то же время следует упомянуть, что были люди, которым понравилась песня и ее месседж.
- Артиста также обвиняют в работе на российскую пропаганду. Публичные личности отметили, что в композиции исполнитель упомянул о российском мультфильме "Смешарики" и якобы "прикрывался военными" в строке: "бойцам на передке безразлично – треба или надо".
- Сергей Бабкин поет о том, что предательство – "когда уехал из страны играть концерты". Но отметим, что украинцы хейтят артиста не за это – деньги на концертах за границей собирает немало групп и исполнителей – "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Друга Ріка" и многие другие. Тогда как Сергей в процессе организации своих мероприятий работает с россиянами.
- На следующий день после громкого скандала артист решил прокомментировать хейт по поводу песни. Сергей отметил, что не все правильно поняли месседжи, которые он заложил в трек. Как отметил исполнитель, главная идея композиции не в том, что кто буквально считается изменой, если у тебя нет ус, как у Тараса Шевченко, или если ты не ешь сало. К тому же он подчеркнул, что это песня, а не пресс-релиз, политическое заявление или ответ на вопросы в интервью.