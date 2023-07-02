Мозговая обратилась к Александру Пономареву после интервью певца о ее измене: "Ты свободен"

Украинская продюсерша Елена Мозговая вспомнила отношения с певцом Александром Пономаревым, недавно заявившим, что бывшая жена изменила ему. Теперь Мозгова обратилась к Пономареву.

Напомним, что артист был женат дважды – с Еленой Мозговой и Викторией Мартынюк. Пономарев никогда не говорит о личной жизни, но недавно намекнул, что имеет новые отношения.

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Теперь Елена Мозговая поделилась архивным фото с бывшим гражданским мужем.

На черно-белом кадре молодые Мозговая и Пономарев имеют стильные образы – Елена одета в куртку-косуху и черные джинсы, а Александр выбрал черную рубашку и брюки, а поверх белый пиджак.



Елена Мозговая и Александр Пономарев / Фото с ее фейстук-страницы

Под снимком Мозгова призналась, что простила прежнему публичное признание о том, что она ему изменила. Однако она считает, что их отношения были не случайны.

Я тебя простила. Всё перемолотила, всё пережила, всё передумала, всё проанализировала. Люди встречаются не случайно… Мы все друг для друга урок… Спасибо за урок, ты свободен!,

– написала Елена.

Продюсер добавила, что нашла несколько очень приятных и красивых воспоминаний с Пономаревым, когда искала фото.

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Что известно об отношениях Пономарева и Мозговой: коротко