Мозговая обратилась к Александру Пономареву после интервью певца о ее измене: "Ты свободен"
Источник:Елена Мозговая
Украинская продюсерша Елена Мозговая вспомнила отношения с певцом Александром Пономаревым, недавно заявившим, что бывшая жена изменила ему. Теперь Мозгова обратилась к Пономареву.
Напомним, что артист был женат дважды – с Еленой Мозговой и Викторией Мартынюк. Пономарев никогда не говорит о личной жизни, но недавно намекнул, что имеет новые отношения.
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Теперь Елена Мозговая поделилась архивным фото с бывшим гражданским мужем.
На черно-белом кадре молодые Мозговая и Пономарев имеют стильные образы – Елена одета в куртку-косуху и черные джинсы, а Александр выбрал черную рубашку и брюки, а поверх белый пиджак.
Елена Мозговая и Александр Пономарев / Фото с ее фейстук-страницы
Под снимком Мозгова призналась, что простила прежнему публичное признание о том, что она ему изменила. Однако она считает, что их отношения были не случайны.
Я тебя простила. Всё перемолотила, всё пережила, всё передумала, всё проанализировала. Люди встречаются не случайно… Мы все друг для друга урок… Спасибо за урок, ты свободен!,
– написала Елена.
Продюсер добавила, что нашла несколько очень приятных и красивых воспоминаний с Пономаревым, когда искала фото.
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Что известно об отношениях Пономарева и Мозговой: коротко
- Они были вместе в течение 10 лет. У них есть общая дочь Евгения, а также певец относился как к родной дочери Мозговой от первых отношений.
- Два года назад Александр Пономарев объяснял, почему не рассказывает об отношениях. Он резко комментировал: "Мои личные дела после предыдущего опыта я теперь вообще не переношу".
- Это заявление певец сделал после того, как публично признал, что плохой советчик в вопросах семьи, потому что "уже проиграл со счетом 2:0". Для него это до сих пор болезненная тема.
- А недавно в одном из интервью Пономарев рассказывал, что его брак с Мозговой распался якобы из-за предательства продюсера. Причем это произошло несколько раз. Во второй раз он измену простить не смог.