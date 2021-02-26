Звезда "Квартала 95" Елена Кравец вчера, 25 февраля, отпраздновала день рождения своей дочери Марии. Девушке исполнилось 18 лет. Актриса поздравила Марию видео с архивными фото.

Известная украинская актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец поздравила свою дочь Марию с днем рождения в инстаграме.

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Елена Кравец поздравила дочь

25 февраля Мария Кравец отпраздновала 18-летие. Ее звездная мамочка обнародовала трогательное видео, которое смонтировала самостоятельно. Туда она вложила большое количество архивных фотографий дочери, которых раньше не было в сети.

Чувственный ролик Елена Кравец подписала теплыми словами в адрес Марии.

"18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не прекратишь быть маленькой для меня. С днем рождения, малышка! Ты и есть подарок. P.S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама", – написала Елена Кравец.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям Марии Кравец:

Поздравляю очаровательную девочку и ее прекрасных родителей;

Какая же она красавица, счастья ей;

Такая похожая на маму! Поздравляю;

Большого счастья Маричке;

Поздравляем, красавицы;

Ваше красивое продолжение. С днем рождения дочку.

Отметим, в 2002 году Елена Кравец вышла замуж за актера "Квартала 95" Сергея Кравца. В следующем году у них родилась дочь Мария. А в августе 2016 года Елена родила близнецов – дочь Екатерину и сына Ивана.