Еле говорит, – отчим избитого танцовщика Нади Дорофеевой рассказал о его состоянии

Танцор балета Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко попал в больницу 1 августа. Парень пробыл в коме 15 дней. Сейчас он едва говорит, пытается двигаться. Отчим Евгения отметил, что все могло быть гораздо хуже. Родные надеются на полное выздоровление.

Отчим 22-летнего парня Вячеслав рассказал, что состояние Евгения улучшилось и его перевели в обычную палату. Сейчас Гончаренко пытается вставать, сидеть и делать первые движения. Врачи позволили ему увидеться с самыми родными.

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Состояние здоровья Евгения Гончаренко

Отчим танцовщика рассказал, что у него нарушена двигательная функция, плохо работает левая нога, болит и не открывается правый глаз. Но сейчас все гораздо лучше, чем могло быть. Евгений постоянно находится под наблюдением врачей.

Он едва говорит, потому что 2 недели был под препаратами. Также очень слабый. Все помнит, кроме последних секунд перед падением,

– рассказал Вячеслав.

Также отчим добавил, что сейчас сбор средств на лечение Гончаренко прекращен. Родственники парня надеются, что самостоятельно смогут обеспечить ему реабилитацию.

Избиение Евгения Гончаренко