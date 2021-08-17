Еле говорит, – отчим избитого танцовщика Нади Дорофеевой рассказал о его состоянии
Источник:OBOZREVATEL
Танцор балета Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко попал в больницу 1 августа. Парень пробыл в коме 15 дней. Сейчас он едва говорит, пытается двигаться. Отчим Евгения отметил, что все могло быть гораздо хуже. Родные надеются на полное выздоровление.
Отчим 22-летнего парня Вячеслав рассказал, что состояние Евгения улучшилось и его перевели в обычную палату. Сейчас Гончаренко пытается вставать, сидеть и делать первые движения. Врачи позволили ему увидеться с самыми родными.
К теме Танцовщик балета Нади Дорофеевой вышел из комы
Состояние здоровья Евгения Гончаренко
Отчим танцовщика рассказал, что у него нарушена двигательная функция, плохо работает левая нога, болит и не открывается правый глаз. Но сейчас все гораздо лучше, чем могло быть. Евгений постоянно находится под наблюдением врачей.
Он едва говорит, потому что 2 недели был под препаратами. Также очень слабый. Все помнит, кроме последних секунд перед падением,
– рассказал Вячеслав.
Также отчим добавил, что сейчас сбор средств на лечение Гончаренко прекращен. Родственники парня надеются, что самостоятельно смогут обеспечить ему реабилитацию.
Избиение Евгения Гончаренко
- 1 августа возле столичного гей-клуба Lift военный-охранник сильно толкнул друга Гончаренко, а затем ударил в голову Евгения.
- Парень потерял сознание и упал, в результате чего получил кровоизлияние в мозг.
- После срочной госпитализации врачи провели танцовщику трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек на мозге.
- Мама Евгения рассказывала, что он находится в стерильной палате, поскольку имеет открытую рану на голове. Поэтому к парню никого не пускали, даже ближайших родственников.
- 16 августа Гончаренко вышел из комы.
- Оказалось, что нападавший – работник Управления государственной охраны. Мужчину уволили и открыли уголовное производство. Он находится в СИЗО и может быть заключен сроком от 5 до 8 лет.