Таллула Уиллис решила поделиться радостной новостью, поэтому обнародовала трогательные фото на личной странице. Признание в любви состоялось во дворе дома.
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Дочь Деми Мур выходит замуж
27-летняя Таллула Уиллис показала чувственные снимки с момента, когда ее бойфренд, режиссер и художник Дилан Басс делал предложение. Он встал на одно колено и признался в любви. Девушка не скрывала удивления и счастья и нежно обняла новоиспеченного жениха.
С абсолютной уверенностью!
– подписала романтические кадры дочь звезд.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Также Таллула Уиллис продемонстрировала вблизи роскошное кольцо с огромным драгоценным камнем. "Руки до сих пор дрожат, как мамины спагетти. Я невеста!", – написала под видео девушка.
Под публикациями Таллулу Уиллис уже поздравили ее звездные сестры и поклонники:
- "Я очарована";
- "Как это невероятно красиво, я так рада за тебя";
- "Очень рада видеть твое счастье";
- "Это так трогательно";
- "Мои поздравления".
Отношения Таллулы Уиллис и Дилана Басса
Пара объявила о своих романтических отношениях в феврале 2020 года, когда только началась пандемия коронавируса. В связи с карантином Дилан проводил много времени со своей девушкой и ее семьей, где они могли сблизиться.