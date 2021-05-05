Таллула Уиллис решила поделиться радостной новостью, поэтому обнародовала трогательные фото на личной странице. Признание в любви состоялось во дворе дома.

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Дочь Деми Мур выходит замуж

27-летняя Таллула Уиллис показала чувственные снимки с момента, когда ее бойфренд, режиссер и художник Дилан Басс делал предложение. Он встал на одно колено и признался в любви. Девушка не скрывала удивления и счастья и нежно обняла новоиспеченного жениха.

С абсолютной уверенностью!

– подписала романтические кадры дочь звезд.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Также Таллула Уиллис продемонстрировала вблизи роскошное кольцо с огромным драгоценным камнем. "Руки до сих пор дрожат, как мамины спагетти. Я невеста!", – написала под видео девушка.

Под публикациями Таллулу Уиллис уже поздравили ее звездные сестры и поклонники:

"Я очарована";

"Как это невероятно красиво, я так рада за тебя";

"Очень рада видеть твое счастье";

"Это так трогательно";

"Мои поздравления".

Отношения Таллулы Уиллис и Дилана Басса

Пара объявила о своих романтических отношениях в феврале 2020 года, когда только началась пандемия коронавируса. В связи с карантином Дилан проводил много времени со своей девушкой и ее семьей, где они могли сблизиться.