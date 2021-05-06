Соответствующая публикация появилась на личной странице мужа британской певицы Элли Голдинг Каспара Джоплинга. Он необычным способом сообщил о поле и имени новорожденного ребенка.

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Элли Голдинг с мужем рассекретили имя и возраст малыша

Супруги разместили сообщение о рождении сына в газете The Times в разделе "Рождения, брака и смерти". Фотографию этого раздела Каспар Джоплинг опубликовал в своем инстаграм-блоге.

Там пишут, что 29 апреля в Элли Голдинг и Каспара Джоплинга родился сын Артур Эвер Винтер Джоплинг.

Заметим, что сообщение мужчина дополнил цитатой из Библии: "Лучше услышать упрек мудрых, чем человеку услышать песню глупых".

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг стали родителями