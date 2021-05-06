Соответствующая публикация появилась на личной странице мужа британской певицы Элли Голдинг Каспара Джоплинга. Он необычным способом сообщил о поле и имени новорожденного ребенка.
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Элли Голдинг с мужем рассекретили имя и возраст малыша
Супруги разместили сообщение о рождении сына в газете The Times в разделе "Рождения, брака и смерти". Фотографию этого раздела Каспар Джоплинг опубликовал в своем инстаграм-блоге.
Там пишут, что 29 апреля в Элли Голдинг и Каспара Джоплинга родился сын Артур Эвер Винтер Джоплинг.
Заметим, что сообщение мужчина дополнил цитатой из Библии: "Лучше услышать упрек мудрых, чем человеку услышать песню глупых".
Элли Голдинг и Каспар Джоплинг стали родителями
- Артдилер и певица поженились в сентябре 2019 года в Великобритании. На свадьбе присутствовали родные, а также звездные гости: Кэтти Перри и Орландо Блум, принцесса Евгения и Джек Бруксбенк, принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци.
- Элли Голдинг приглашала на свадьбу бывшего парня – принца Гарри и его жену Меган Маркл. Но супруги отказались прийти из-за годовщины принцессы Дианы. Однако королевская пара впоследствии пригласила артистку на свое венчание.
- В феврале этого года впервые стало известно о беременности Элли Голдинг. Она появилась в фотосессии для глянца Vogue с округлым животом. Отметим, что певица не планировала стать мамой и хотела как можно скорее родить.
- Уже 3 мая стало известно, что Элли Голдинг и Каспар Джоплинг впервые стали родителями. Однако новоиспеченные родители заметили, что хотят насладиться приватностью.