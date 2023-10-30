Жена Виктора Павлика шокировала, сколько зарабатывает в месяц: "Горжусь собой"
Источник:Екатерина Репяхова
Жена певца Виктора Павлика зарабатывает деньги с помощью инстаграммы. Екатерина Репяхова рассекретила свой доход. Оказывается, блоггерша ежемесячно зарабатывает по несколько тысяч долларов.
Жена Павлика откровенно призналась, сколько зарабатывает в инстаграмме. Напомним, что полгода назад Репяхова приобрела машину за почти 2 миллиона в кредит.
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Сколько зарабатывает Екатерина Репяхова
Доход блоггерцы приносят рекламные интеграции в инстаграмме. По словам Екатерины, в месяц она может заработать 7 тысяч долларов.
Однако жена Павлика не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует и дальше развивать свой блог.
Я горжусь собой и не останавливаюсь на достигнутом. И с пониманием отношусь к тем, кого я триггеру,
– написала Репяхова.
Репяхова рассказала, сколько зарабатывает в месяц / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Заработки Екатерина Репейной
- В марте этого года супруга Павлика отмечала, что ее доход в инстаграмме составляет 150 – 200 тысяч гривен.
- В то же время семейный бюджет пары составляет около 10 тысяч долларов. Однако супруги откладывают средства на жилье – собственный дом или квартиру.
- Кроме того, жена Павлика также имеет собственный бренд детской одежды, которую продает через инстаграмм.
- Полгода назад блоггерша говорила, что ее магазин пока не приносит прибыли, а только оккупирует себя. По словам Екатерины, нужно 2-3 года, чтобы выйти на какой-то уровень.