Жена Виктора Павлика шокировала, сколько зарабатывает в месяц: "Горжусь собой"

30 октября 2023, 20:03
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Екатерина Репяхова

Жена певца Виктора Павлика зарабатывает деньги с помощью инстаграммы. Екатерина Репяхова рассекретила свой доход. Оказывается, блоггерша ежемесячно зарабатывает по несколько тысяч долларов.

Жена Павлика откровенно призналась, сколько зарабатывает в инстаграмме. Напомним, что полгода назад Репяхова приобрела машину за почти 2 миллиона в кредит.

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Сколько зарабатывает Екатерина Репяхова

Доход блоггерцы приносят рекламные интеграции в инстаграмме. По словам Екатерины, в месяц она может заработать 7 тысяч долларов.

Однако жена Павлика не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует и дальше развивать свой блог.

Я горжусь собой и не останавливаюсь на достигнутом. И с пониманием отношусь к тем, кого я триггеру,
– написала Репяхова.


Репяхова рассказала, сколько зарабатывает в месяц / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Заработки Екатерина Репейной

  • В марте этого года супруга Павлика отмечала, что ее доход в инстаграмме составляет 150 – 200 тысяч гривен.
  • В то же время семейный бюджет пары составляет около 10 тысяч долларов. Однако супруги откладывают средства на жилье – собственный дом или квартиру.
  • Кроме того, жена Павлика также имеет собственный бренд детской одежды, которую продает через инстаграмм.
  • Полгода назад блоггерша говорила, что ее магазин пока не приносит прибыли, а только оккупирует себя. По словам Екатерины, нужно 2-3 года, чтобы выйти на какой-то уровень.

Автор: Марія Бондар