Она также поделилась, общется ли дедушка с внуком и показала фото своего отца.

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Екатерина Репяхова высказалась об отношениях с папой

Блоггер отметила, что в детстве отец ее очень любил, но впоследствии все изменилось. Екатерина не понимает, почему это произошло. Сегодня она не поддерживает связь с папой, и он даже не видел ее сына.

Папа никогда не видел Мишу и даже не поздравил с рождением сына. Хотя в детстве он меня очень любил и уговаривал маму родить ему третьего ребенка. Для папы меня больше не существует, я не знаю почему. Не спрашивайте, если бы я знала, то ответила бы,

– отметила женщина.

Также Репяхова вспомнила о том, как отец подал на нее в суд из-за квартиры. По словам девушки, она не сердится на него и все простила.

"Всегда приду на помощь, если нужно будет", – добавила Екатерина.

Екатерина Репяхова рассказала об отношениях с отцом / Скриншоты с инстаграмм-сторис

Екатерина Репяхова судилась с папой

Сейчас отец блоггера не живет с ее матерью. У него другая семья. Кроме того, у мужчины напряженные отношения с тремя его детьми.

Так, между папой и Екатериной возник спор за право собственности на квартиру. Предложение дочери приобрести отдельное жилье во избежание судебного иска отец отклонил. К счастью, девушка выиграла дело.

"Подал в суд на меня. Хотел забрать квартиру, которую он нам оставил. Потом он передумал… После этого мы не общались. Хотя я ему говорила: "Папа, давай я тогда куплю какую-то избушку там, где ты живешь, и не надо со мной судиться", но он сказал нет. А когда я выиграла этот суд, то он спросил, что там насчет избушки", – говорила Репяхова.