Блогерка також поділилася, чи спілкується дідусь зі своїм внуком та показала фото батька.

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Катерина Репяхова висловилась про стосунки з татом

Блогерка наголосила, що в дитинстві батько її дуже любив, втім згодом все змінилося. Катерина не розуміє, чому так сталося. Так, сьогодні вона не підтримує зв'язок з татом і він навіть не бачив її сина.

Тато ніколи не бачив Мішу і навіть не привітав із народженням сина. Хоча в дитинстві він мене дуже любив і вмовляв маму народити йому третю дитину. Для мого тата мене більше не існує, я не знаю чому. Не питайте, якби я знала, то відповіла б,

– зазначила жінка.

Також Репяхова згадала й про те, як батько подав на неї до суду через квартиру. За словами дівчини, вона не сердиться на нього й все пробачила.

"Завжди прийду на допомогу, якщо потрібно буде", – додала Катерина.

Катерина Репяхова розповіла про стосунки з батьком / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Катерина Репяхова судилася з татом

Зараз батько блогерки не живе з її мамою. У нього інша родина. Крім того, в чоловіка напружені стосунки з трьома його дітьми.

Так, між татом і Катериною виникла суперечка за право власності на квартиру. Пропозицію доньки придбати окреме житло, щоб уникнути судового позову, батько відхилив. На щастя, дівчина виграла справу.

"Подав в суд на мене. Хотів забрати квартиру, яку він нам залишив. Потім він передумав… Після цього ми не спілкувалися. Хоча я йому казала: "Тату, давай я тоді куплю якусь хатинку там, де ти живеш, і не треба зі мною судитися", але він сказав ні. А коли я виграла цей суд, то він спитав, що там щодо хатинки", – говорила Репяхова.