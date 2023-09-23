Вылитый Михасик, — жена Павлика показала архивное фото певца, когда ему было 5 лет
23 сентября 2023, 18:11Читати новину українською
Источник:Екатерина Репяхова
Украинская блоггер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, поделилась с подписчиками архивными фото артиста. Фото было сделано еще в 1970 году, когда Павлику было всего пять лет.
Екатерина заметила, что сын звездных супругов очень похож на отца в детстве. Отметим, что Михаилу сейчас всего 2 года.
Вас также может заинтересовать Столько впечатлений – жена Виктора Павлика показала, как отдыхает в Трускавце с сыном
Как Виктор Павлик выглядел в детстве
На фото, опубликованном Екатериной, еще совсем маленький Павлик позировал в рубашке в клетку и черных брюках. Тогда у будущего певца была короткая стрижка.
Виктор Павлик. 1970 год. Вылитый Михасик,
– написала под фото блоггер.
Как Виктор Павлик выглядел в детстве / Скриншот с инстаграмм-сторис
Сходство Виктора Павлика и его сына Михаила
Фото с инстаграмма певца
Как другие украинские звезды выглядели в детстве
- Джамала опубликовала свое детская фото. Она позировала на синем фоне с коротко подстриженными волосами и в советской школьной форме.
- 1 сентября Артем Пивоваров показал, как выглядел в школе. На фотографии, которой исполнитель поделился со своими поклонниками, он позировал в пиджаке. Также школьник надел белую рубашку с черно-белым воротником. Артем улыбался и держал в руках грамоту.
- Как-то фаны попросили Дашу Квиткову опубликовать свои детские фото, и она поделилась ними на своей странице. На фото блоггер предстала в совсем юном возрасте – вероятно, тогда она только шла в школу или была в первых классах. В частности, на одной из фотографий Даша Квиткова позировала в розовом платье и с хвостиками. Рядом были ее друзья в черных костюмах и белых рубашках с большим воротничком.