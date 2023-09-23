Вылитый Михасик, — жена Павлика показала архивное фото певца, когда ему было 5 лет

Украинская блоггер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, поделилась с подписчиками архивными фото артиста. Фото было сделано еще в 1970 году, когда Павлику было всего пять лет.

Екатерина заметила, что сын звездных супругов очень похож на отца в детстве. Отметим, что Михаилу сейчас всего 2 года.

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Как Виктор Павлик выглядел в детстве

На фото, опубликованном Екатериной, еще совсем маленький Павлик позировал в рубашке в клетку и черных брюках. Тогда у будущего певца была короткая стрижка.

Виктор Павлик. 1970 год. Вылитый Михасик,

– написала под фото блоггер.



Как Виктор Павлик выглядел в детстве / Скриншот с инстаграмм-сторис

Сходство Виктора Павлика и его сына Михаила



Фото с инстаграмма певца

Как другие украинские звезды выглядели в детстве