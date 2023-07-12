Блогерша Даша Квиткова пообщалась с поклонниками. Фаны попросили инстаграм-звезду опубликовать свои детские фото, и она поделилась ими на своей странице.

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Как Даша Квиткова выглядела в детстве

Инфлюэнсер показала фотографии из домашнего архива. На фото она предстает в совсем юном возрасте – вероятно, до школы и в первых классах.

В частности, на одной из фотографий Даша Квиткова позировала в розовом платье и с хвостиками. Рядом были ее друзья в черных костюмах и белых рубашках с большим воротничком.

Дашу спросили, на кого она была похожа в детстве. "Не знаю, на кого похожа", – ответила блогерша.



Даша Квиткова / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, недавно Даша Квиткова отпраздновала день рождения. 9 июля ей исполнилось 25 лет. Блогерша провела свой день в компании друзей – среди них и звезды Леся Никитюк и Евгений Таллер. Празднование состоялось в комплексе отдыха с бассейном. Как поделилась Даша, самым оригинальным подарком была лопатка для обуви.

Дашу Квиткову поздравил с днем рождения и бывший муж Никита Добрынин. Когда он забирал сына к себе, то подарил имениннице букет цветов.